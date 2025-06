Pogacar, Vingegaard y Evenepoel, duelo en el Dauphiné, mirada en el Tour

Tres eran tres los ases del ciclismo y ninguno es malo. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel se citan a partir de este domingo y hasta el próximo en el Critérium del Dauphiné (por Teledeporte y Eurosport), un ensayo de ocho etapas por los territorios del Tour, a 27 días de la gran cita en Lille donde empezará la ronda francesa de 2025.

Tres eran tres, aunque principalmente uno de ellos se realza como gran favorito en una de las carreras que todavía no ha ganado porque Pogacar no sabe correr de otra manera que no sea atacar hasta reventar, lo que raramente ocurre. Sólo participó en la edición de 2020 y acabó en cuarta posición. ¿Qué hará Vingegaard? ¿Evenepoel volverá a tomar la carrera como un entrenamiento tal como hizo el año pasado? Son las dos preguntas que todavía no tienen respuesta, sobre todo por la duda de si el ciclista danés querrá entrar al trapo con Pogacar o preferirá ir a su bola, esconder las cartas y dejar la jugada maestra para el Tour.

El mapa del Dauphiné / LE TOUR

Tres eran tres y difícilmente el domingo 15 de junio habrá en los actos protocolarios en la cima de Mont Cenis, donde acaba la prueba, un vencedor diferente al trío que animará el Tour, en el duelo más esperado de la temporada y que calentará motores en este Dauphiné.

Cualquier día, además, puede saltar la alarma porque las tres primeras etapas, aunque parezcan llanas, esconden un total de 16 pequeñas cotas con trampas donde se puede originar el zafarrancho de combate; por ejemplo, si a Evenepoel le da por probarse unos kilómetros aunque después levante el pie pensando, sobre todo, en la contrarreloj del miércoles, su territorio, 17,4 kilómetros en los alrededores de la ciudad de Valence en los que querrá examinarse de cara la contrarreloj de Caen, quinta etapa del Tour, entonces con 33 kilómetros.

El equipo UAE. / UAE EMIRATES TEAM

El Dauphiné avanzará, tras una jornada algo plácida -sólo algo- del jueves hacia las tres etapas de montaña, en la zona alpina, que cerrará la carrera con recorridos, eso sí, de corto kilometraje ya que no hay que agotar en exceso a las figuras, que luego llega el Tour y la organización de ambas carreras es la misma. 126 kilómetros hay el lunes por los 131 del sábado y los 133 del domingo.

Acabada la carrera las tres figuras se concentrarán plenamente para la ronda francesa en busca de una cuarta victoria (Pogacar), una tercera (Vingegaard) o dar la sorpresa del siglo ganando por primera vez en París (Evenepoel).

El conjunto Movistar / MOVISTAR TEAM

El Dauphiné, también, será el lugar para que se prueben los dos principales corredores españoles que pelearán por los puestos de honor del Tour; Carlos Rodríguez, en el Ineos, y Enric Mas, en el Movistar. Rodríguez se ha pasado buena parte del año recuperándose de la fractura de clavícula que se produjo en el Tour de los Emiratos, en febrero, y Mas se apunta a la prueba después de haber sido tercero en la Volta y segundo en la Itzulia. Lo hace con su compañero vallisoletano Iván Romeo, sólo 21 años, con vistas a debutar en el Tour, que ya calienta como el agua a punto de hervir.