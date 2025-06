El Pedri más reivindicativo con la selección española

Pedri González ha dado esta temporada otro paso al frente para ser considerado uno de los mejores futbolistas del planeta. Ha brillado con el Barça y con la selección destacó ante Francia, sobre todo, cuando Luis de la Fuente lo colocó más retrasado y avanzó a Mikel Merino. Pedri se puso en valor en un escaparate tan grande como es la UEFA Nations League.

Mientras se ha generalizado el debate entre Lamine Yamal y Dembélé, Pedri también se reivindica. Ha dado el máximo de motivos futbolísticos para que se le tenga en cuenta.

El propio Pedri está en un momento de madurez que le conduce a afirmar que "es un orgullo estar en las conversaciones por el Balón de Oro, refleja el buen trabajo hecho durante la temporada, todo lo que he trabajado. Estar entre estos nombres me pone muy contento".

El tinerfeño recordó que el Balón de Oro dio un paso adelante con el triunfo de un centrocampista como Rodri y ello le da opciones para ser el elegido, pese a no ser el más mediático de los candidatos.

Su fútbol como escaparate

Pedri no tiene muchos altavoces mediáticos, pero tiene mucho fútbol. La maquinaria del Barça y de la selección no se entiende sin su presencia en el campo. El bajón de España tras su cambio ante Francia fue la mejor demostración, pese a que empezó el encuentro de media punta, donde no se siente tan cómodo cómo cerca del pivote.

El futbolista también se reivindicó en este sentido: "Cuando estoy en contacto con la pelota disfruto más y puedo ayudar más al equipo. Donde me ponga el míster intentaré hacer de la mejor manera posible, pero cuando me cambió la posición con Mikel Merino, llegó el gol, se lo dije que está jugando de 9 y tiene mucho gol".

Champions y Mundial

Pedri está que se sale a nivel individual y ello es determinante para el FC Barcelona y la selección. Con ambos tiene el reto de ganar la Champions League y un Mundial, dos objetivos que no rehúye de ninguna manera. "Puedo jugar y ganar las dos competiciones, ojalá se dé así, aunque no es fácil. De momento somos campeones de Europa y ahora vamos a por todas".

El fútbol de España ha tenido un efecto similar al del Barça de Hansi Flick. La selección es atractiva por su forma de entender el fútbol y la afición se ha venido arriba como no pasaba desde la época de Vicente del Bosque con la conquista de la Copa del Mundo en 2010.

El balón Picado de Pedri que significó el cuarto gol de España ante Francia / EFE

Pedri atribuye este éxito a que "la gente se ha enganchado mucho a la selección, aunque seamos de equipos diferentes, todos luchamos por lo mismo. Buscamos un fútbol alegre, disfrutar y ser respetados en el campo. La emoción de la afición nos motiva para darles más títulos".

Luis de la Fuente ha creado una "familia" en la selección en la que, recuerda Pedri que, "la gente se olvida del equipo que eres" y, en su caso en particular "es muy bonito escuchar tu nombre y celebrar un gol con toda la afición".

El nuevo Iniesta

El fenómeno Pedri recuerda mucho al de Andrés Iniesta en la Roja. El manchego era el símbolo del equipo y, pese a que tuvo mucho que ver con su gol en la final de Johanesburgo, era querido en todos los campos por su fútbol creativo.

España ve en Pedri a otro Andrés Iniesta, no solo porque juegue con el '8' en el FC Barcelona, sino también por su juego y humildad, aunque cuando es necesario también alce la voz para recordar que es un crack de primera línea. Siempre queda algún despistado que otro.

El Balón de Oro de esta temporada apunta a Lamine Yamal, pero Pedri seguro que estará en las primeras posiciones de la clasificación. Su juego ante Francia, con golazo incluido, lo ha acercado todavía más al podio de los más grandes.