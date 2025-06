Jimbee y ElPozo vuelven a cruzar sus caminos en la liga

El pasado miércoles por la noche se vivió una de las noches más grandes del fútbol sala regional en los últimos años. Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia estaban contra las cuerdas, ya que debían ganar sí o sí para no dar por finalizada la temporada, y lo hacían como visitantes en dos pistas muy complicadas como la del Movistar Inter y la de Peñíscola, este último campeón de la liga regular. Los dos clubes de la Región, con grandeza, ya que los portuarios vencieron en la prórroga, mientras que los murcianos en el último minuto de partido, superaron a sus rivales y se volvieron a ganar el derecho a soñar con la liga. Estas dos victorias, unidas a la del STV Roldán que tumbó al gran favorito Melilla Torreblanca, en los play off femeninos, hicieron del pasado miércoles una noche única.

Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia se ven las caras en las semifinales por el título de liga. La serie arranca este domingo a las 20:30 en el Palacio de los Deportes de Cartagena; el miércoles se disputará el segundo encuentro a la misma hora en Murcia y, si fuera necesario, el tercer partido se jugará el sábado también a las 20:30 en Cartagena. Todos los partidos se verán por FEF.TV, la plataforma por internet de la RFEF.

Duda, técnico del Jimbee Cartagena, se mostró realista de lo duro que fue y de las circunstancias que rodearon al choque: «En el partido decisivo Movistar Inter tuvo más problemas en cuanto a lesiones que nosotros, tenían pocas rotaciones y al final eso nos favoreció», reconocía el técnico. El entrenador del cuadro portuario puso en valor al vestuario: «Los jugadores se llevan muy bien, el ambiente es muy positivo y eso ayuda muchísimo para este tipo de situaciones y creo que es sin duda lo más importante», confirmaba el preparador de Florianópolis.

Por su parte, Josan González volvía a hablar de lo importante que fue Duda en su carrera y de lo especial que será que se produzca este duelo: «Toca una eliminatoria contra mi padre y esperamos que este año caiga de nuestro lado», aludiendo a la final del curso pasado.

«La fe nos ha llevado a semifinales», decía el entrenador del cuadro murciano tras el partido. La temporada del equipo estaba siendo muy discreta hasta el inicio del play off y nadie confiaba en que se pudiera tumbar a la gran revelación de esta campaña y equipo ganador de la Copa de España. ElPozo lo hizo y con un nivel de juego muy alto. Josan volvió a recordar la grandeza de un club histórico, acostumbrado a pelear por los títulos, y el hecho de pasar de cuartos no es el final del camino: «No hemos hecho nada, ElPozo tenía que estar en semifinales». Este triunfo también se puede ver como un galardón que se podría apuntar el técnico, pero el cordobés no lo ve así: «Ni soy el mejor del mundo y si hubiéramos perdido tampoco sería el peor», concluía el técnico del cuadro murciano.

Tres duelos este curso

Jimbee Cartagena y ElPozo se han visto las caras este año en tres ocasiones y la igualdad es máxima hasta el momento. El primer duelo se produjo en el Palacio de los Deportes de Murcia, donde el resultado fue de 3-3. Un choque que parecía que se lo iban a llevar los de la trimilenaria, ya que iban venciendo por 1-3, pero un doblete de Gadeia en los dos últimos minutos estableció las tablas. El encuentro de la segunda vuelta, en la ciudad portuaria, se decantó del lado local. El Jimbee venció por 4-3 con protagonismo para Mellado y Cortés, que ambos anotaron un doblete. En ese choque los de Duda fueron muy superiores, se pusieron 4-1 y el resultado pudo ser mucho más amplio.

La revancha de los de Josan González se produjo hace tres meses en la final de la Copa Presidente. ElPozo tumbó al Jimbee Cartagena por 4-3, en un partido que los de Duda consiguieron levantar un 2-0 y colocarse con ventaja por 2-3, pero que de nuevo, en una buena reacción de ElPozo y con protagonismo para Ricardo Mayor, superó al club rojiblanco por 4-3. El resumen: un triunfo para cada equipo, un empate y mismos goles a favor y en contra para ambas escuadras, diez tantos.