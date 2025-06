La afición del FC Cartagena, ante un gran dilema: abonarse o abandonar

La temporada del FC Cartagena ha sido muy dura y ha generado una ruptura entre el club y gran parte de la afición que no se había visto anteriormente. Es cierto que el curso pasado las voces contra la directiva ya empezaron a oírse, pero gran parte de los seguidores albinegros defendían la gestión de Paco Belmonte, que con la contratación y el apoyo a Julián Calero el equipo logró la salvación.

Esta campaña ha sido totalmente distinta y hay unanimidad entre la afición en que la gestión y la dirección del club no ha sido la correcta, ni en el aspecto deportivo, donde se confeccionó una plantilla muy lejos de las exigencias de la categoría, como en lo institucional, ya que tras la última comparecencia de Paco Belmonte a principios de febrero, se acabaron las explicaciones desde la directiva del club; solo hablaba en rueda de prensa el entrenador, Guillermo Fernández Romo, y no hubo representación del cuadro albinegro en el palco durante la segunda vuelta. Todas estas decisiones han ido erosionando la situación y se ha llegado a un punto en el que muchos abonados del club, que lo llevan siendo desde hace décadas, se plantean no renovar el abono.

El debate está en la calle y ambas decisiones tienen sus argumentos. Hay un hecho que es evidente y es que el número total de abonados va a descender drásticamente. Lo normal es que en un club una gran parte de la masa social sean los abonados que han renovado del curso pasado, un pequeño porcentaje que lo han dejado de ser y también suele haber otro porcentaje bajo de aficionados que se unen al proyecto. Este tercer perfil de abonado se espera que sea prácticamente cero. La desazón entre la afición es tal que es muy complicado que un aficionado no abonado del club dé el paso este verano. De los 9.000 abonados actuales, el número descenderá y la duda es hasta cuánto.

Una parte de la afición, la que entiende que el escudo está por encima de todo, se volverá a abonar para no abandonar a su equipo y apoyarlo en cuanto el balón vuelva a echar a rodar en el Cartagonova a finales del mes de agosto o principios de septiembre. Aunque entienden que la actual directiva no es la ideal y que tampoco se fían de a dónde va a ir su dinero, el hecho de estar junto al equipo de su vida lo compensa y ahí estarán. Por otro lado, está quienes tienen el mismo aprecio y amor a sus colores, pero ven que la única manera de que su equipo sobreviva y se produzcan los cambios necesarios, es no apoyando a los actuales dirigentes. Si el campo se queda vacío, la actual directiva tendrá un futuro más negro y tal vez se produzcan unos movimientos que, tras las últimas decisiones dentro del seno del cuadro albinegro, no parece que se vayan a producir a corto plazo. En Primera Federación los ingresos por televisión descienden drásticamente, por lo que la campaña de abonos, que en breve se anunciará, y las taquillas tienen un peso mucho mayor en el presupuesto de la temporada.

Una de las voces autorizadas dentro de la ciudad es Juan Miguel García Inglés ‘Juanmi’, que en una entrevista para este diario fue muy contundente: «A lo mejor, sintiéndolo mucho y doliéndoles mucho a todos los abonados, ponerse firmes y no abonarse es una manera de protestar. La única manera de protesta que tiene ahora mismo el abonado es esa, para que algún día estos empresarios abandonen la ciudad. Yo creo que cuando está la situación así, entre todos tienen que hacer fuerza», explicaba el ex portero de Primera. Es una opinión que respaldó mucha afición y que ven como el único camino para un futuro diferente.

Jimbee y Odilo, al laza

El fútbol sala y el baloncesto en Cartagena han llegado a un nivel que nunca antes se había visto en la ciudad. El Jimbee, actual campeón de liga que está en las semifinales para intentar revalidar título y además es el vigente campeón de la Supercopa de España, es sin duda uno de los mejores clubes del mundo en el fútbol sala. El Odilo Cartagena, por su parte, rozó la Final Four para intentar el ascenso a la Liga ACB, pero sobre todo consiguió enganchar a la ciudad a un deporte que siempre ha sido secundario. Los aficionados, que la gran mayoría tampoco tienen la capacidad económica de abonarse a todos los deportes o abonar a toda la familia si va todo el núcleo familiar, tendrán que elegir porque ahora hay una variedad que antes no había. A 6 de junio del año 2025, el proyecto del equipo de fútbol es menos atractivo que el del fútbol sala y el del baloncesto, y eso puede decantar la balanza a los que en este momento tienen dudas.