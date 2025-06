Mbappé, enemigo íntimo de España

España se mide este jueves a Francia con un viejo conocido en el once rival. Kylian Mbappé es por muchas razones un viejo conocido. El francés, al que el seleccionador Didier Deschamps ha querido ensalzar en su rueda de prensa, es el capitán del once del gallo. Y sin embargo, ha querido evitar tener que comparecer ante la prensa para no tener que responder a las preguntas de los periodistas españoles. Lo que ha hecho que fuese Konaté, el defensa del Liverpool, quien acompañase al seleccionador en la rueda de prensa previa al choque.

Gol en fuera de juego de 2021

Kylian Mbappé tiene una historia con España que se remonta al 10 de octubre de 2021. Ese día se jugó la final de la segunda edición de la Nations League en el Guiseppe Meazza de Milan. Oyarzabal, el goleador de las grandes ocasiones, adelantaba a España, pero solo dos minutos después llegaba el empate de Benzema. Sin embargo, en el minuto 80 se producía la jugada más controvertida del encuentro. Mbappé recibía un pase entre líneas de Theo Hernández que tocaba Eric García antes de que el francés la recibiera, para después deshacerse de Unai Simón y marcar el 1-2 definitivo que daría el título de la Nations League a Francia. Según la interpretación del VAR, al tocar el balón Eric García se reseteaba la jugada y se consideraba nueva. Sin embargo, los jugadores de la selección protestaron mucho porque Mbappé se encontraba en fuera de juego en el momento del pase de Theo.

Desde entonces Mbappé se convirtió en enemigo número 1 de la selección española. España se tomó revancha de aquel gol en las semifinales de la pasada Eurocopa, al derrotar a Francia en las semifinales con un gol de Lamine que tumbó a los galos. Mbappé, que se daba por hecho que ficharía este pasado verano por el Real Madrid, reunía todos los focos. Pero el de Bondy llegó renqueante a la Eurocopa y ante España no estuvo a la altura de lo esperado.

No marca con Francia desde que es madridista

De hecho, Kylian llega al partido de España con deberes por hacer. El ariete del Real Madrid no marca con la camiseta de Francia desde el pasado 25 de junio ante Polonia, en la fase de grupos de la Eurocopa. No se ha estrenado con Francia desde que es jugador madridista. Y eso la afición de su país no se lo pasa por alto, por eso este partido ante España es muy importante para el francés. Necesita resarcirse por su falta de gol con la selección y además quiere sacarse la espina que tiene clavada contra España tras la eliminación en Múnich de la pasada Eurocopa. Además, Mbappé se topará en el campo con varios jugadores del Barcelona, el club que le ha estropeado su temporada de estreno en el fútbol español. Pese a ganar la Bota de Oro y proclamarse pichichi en la Liga, el galo no ha levantado ningún título de equipo porque el club azulgrana se ha hecho con el tridente doméstico minimizando su hazaña goleadora.

Se da la circunstancia también de que se medirá al que va a ser su nuevo compañero en el Real Madrid, Dean Huijsen. El hispano-holandés nunca se ha medido al francés y esta será una buena ocasión para desafiar al que será nuevo central de los blancos esta temporada que arranca la próxima semana, o que no ha terminado aún, con la disputa del Mundial de Clubes, en el que estarán tanto Mbappé como Huijsen. Por todo eso se puede decir que será un partido especial para Kylian y para muchos jugadores españoles que quieren cobrarse aún venganza por aquel gol en fuera de juego de 2021. Como curiosidad cabe reseñar que en aquella selección, entrenada por Luis Enrique, estaban algunos jugadores que siguen en la selección como Gavi y Oyarzabal en el once, mientras en el banquillo aparecían Yeremi Pino y Mikel Merino.