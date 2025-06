Mantener la identidad, el éxito más reciente del UCAM Murcia

Un año después de que el UCAM Murcia CB consiguiera la máxima gesta de su historia, al alcanzar las finales de la Liga Endesa, Sito Alonso ha hecho balance de todos estos 365 días. Una temporada en la que su equipo ha tenido que enfrentarse a las expectativas generadas y a dificultades imprevistas además de a sus contrarios sobre la pista. Una situación que un principio generó un poco de «vértigo», como ha reconocido el técnico en la rueda de prensa de final de temporada en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

El entrenador universitario se abrió en canal para hacer un balance de un curso en el que el UCAM ha firmado el tercer mejor registro de su historia, al alcanzar la novena posición, y su mejor marca de victorias como visitante (9) en la máxima competición casi cuarenta años de vida. Algo que quizás para muchos parece insuficiente al tener la sombra del subcampeonato tan alargada.

«Estábamos celebrando que no hemos perdido la identidad, que luchamos hasta el final a pesar de todos los problemas que hemos tenido», explicaba Sito Alonso al mostrar la fotografía de su plantilla en el vestuario del Gran Canaria Arena celebrando el noveno puesto. «Todos pensábamos que lo íbamos a conseguir siempre, no hemos llegado a lo que los más resultadistas esperaban, pero a falta de dos jornadas estábamos con opciones de entrar en el play off. Si los rivales nos han estado esperando este año por conseguir lo que conseguimos, ahora vamos a esperarles nosotros a ellos», continuó diciendo el entrenador universitario para añadir después que «van a venir jugadores que no esperáis y que no son ni Dzanan Musa ni Mike James, vendrán jugadores que en un momento de terminado querían conseguir algo como esto y que no han podido. A partir de ese momento, los adoptaremos como parte nuestra y va a ser tremendo».

Sito Alonso abrió su coloquio desde la perspectiva de afrontar lo desconocido, retrocediendo a un principio de temporada en el que fue expulsado por los árbitros en dos de las primeras cuatro jornadas, y a las que el equipo le costó arrancar, especialmente en un Palacio en el que un año antes tan solo había cedido dos derrotas.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, en la rueda de prensa en El Corte Inglés. / Juan Carlos Caval

Repasó las salidas de jugadores importantes, como las de Dustin Sleva, Marko Todorovic o Troy Caupain y también los partidos que más marcaron el devenir de la temporada. Como la remontada ante Bilbao Basket para lograr la primera victoria del curso en el Palacio o las derrotas ante el Baskonia en la primera vuelta y la del Real Madrid en el WiZink con finales muy igualados.

Pero de la que más se habló fue la ocurrida ante La Laguna Tenerife, donde la presencia de cuatro jugadores rivales en el tiro libre que falló Kaiser Gates, y que posteriormente supuso el triple de Kramer para ganar el partido el equipo tinerfeño, decidió el resultado final. De hecho, Sito Alonso desveló una anécdota ocurrida en el último partido de liga, cuando el UCAM contó con cuatro jugadores en un tiro libre ante el Gran Canaria y los árbitros corrigieron la acción en esta ocasión.

Un ciclo cerrado

Lo que quedó plasmado fue que la ambición del club y del propio Sito Alonso para la próxima temporada se mantiene intacta. Incluso recargada para intentar igualar o mejorar aún los mejores registros del club. Eso sí, en cuanto a la capacidad presupuestaria pocos cambios se esperan, aunque recordó el técnico que «el dinero no va ligado a la ambición» en el UCAM Murcia.

Eso sí, lo que está claro es que se cerró definitivamente una puerta para abrir otra hacia algo distinto, con aire renovado. «El ciclo está cerrado, se cerró en el momento en el que ya se marcharon jugadores importantes. No lo cerramos de una manera negativa, pero sí que tenemos que ilusionarnos con otras cosas y que otros jugadores sigan labrando su futuro, algunos incluso en sitios mejores, seguro», concluyó Sito Alonso.