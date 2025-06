Los asientos liberados por los abonados del Real Murcia salen a la venta

El Real Murcia se encuentra muy cerca de vivir un lleno histórico en su estadio para el partido de este sábado ante el Nástic de Tarragona. El conjunto grana está a un paso de lograr su billete para la final por el ascenso a Segunda División y la afición ha respondido para darle ese empuje tan necesario en el duelo de vuelta (20.30 horas, FEF.TV).

Un partido para el que ya no quedan entradas disponibles, pero que a partir de hoy se podrán adquirir los asientos liberados por los abonados. Cuando se agoten estas localidades, será cuando el Real Murcia cuelgue el cartel de ‘no hay billetes’ para el segundo capítulo de la eliminatoria ante el conjunto catalán.

Los abonados granas han tenido cerca de dos semanas, desde que se conoció la clasificación para el play off, para retirar su localidad en un encuentro en el que todos los asistentes deben pasar por caja. Sin embargo, algunos de ellos todavía no lo han hecho y el plazo de su reserva se agotó este miércoles, 4 de junio, a la medianoche. Por lo que desde este jueves todos los aficionados que no tengan localidad pueden adquirir una de las liberadas a través de la página web del Real Murcia.

La presencia de más de treinta mil espectadores para presenciar un partido del equipo murcianista puede suponer un récord en la categoría y se vivirá una imagen que hacía tiempo no se vivía en la capital del Segura para ver a su equipo.

Mosaico en la lateral

Por esta razón, la entidad murcianista también ha anunciado que se realizará un mosaico en la grada lateral cuando los jugadores salten al terreno de juego y ha solicitado a sus aficionados que levanten en ese momento las cartulinas que estarán ubicadas en sus asientos para formar un mosaico en el que se podrá leer ‘Real Murcia’ en blanco sobre un fondo grana.