No será hasta el sábado a las 20.30 de la noche cuando dé comienzo el partido que debe sellar el pase del Real Murcia a la final del play off por el ascenso a Segunda División. A esa hora el balón comenzará a rodar en Nueva Condomina en un encuentro de vuelta en el que los granas tienen que confirmar el 1-1 conseguido el pasado fin de semana en el campo del Nástic de Tarragona. Pero desde tres horas antes el partido se estará jugando en el exterior del estadio murcianista. A la espera de que se cuelgue el cartel de no ‘hay billetes’ -ayer ya se habían superado las 22.000 entradas vendidas-, ya se conocen algunas de las actividades previas que darán ambiente a esta primera final por el ascenso.

17.30 h. Pistoletazo de salida a la Fan Zone: música, hinclables... Con cada vez menos zonas de aparcamiento en los exteriores del estadio Nueva Condomina, los aficionados del Real Murcia ya están acostumbrados a irse con tiempo al estadio los días de partido. Ser previsores ayudará muchísimo este sábado, sobre todo teniendo en cuenta que a los 32.000 asistentes que se esperan en el estadio habrá que sumar los miles que acuden cada sábado al centro comercial ubicado junto al recinto deportivo. Por ello, para que esas horas de espera se hagan más cortas, los seguidores murcianistas podrán disfrutar desde las cinco de la tarde de una ‘Fan Zone’ en la explanada principal del campo. Según anunciaba ayer el Real Murcia, desde esa hora habrá música y Djs para animar el ambiente, y también tendrán su espacio los más pequeños, que podrán disfrutar de hinchables -fútbol e hinchabarredora-, de un chutagol y de otras actividades como pintacaras y tatuajes. Además se instalarán barras y food trucks en los que se servirá comida y bebida. 18.30 h. Recibimiento al autobús de los jugadores En los dos últimos años, cada vez que el Real Murcia juega un partido importante, los aficionados granas no tardan en utilizar las redes sociales para pedir al club que los jugadores lleguen al estadio en autobús y así se les pueda dar un gran recibimiento. Y si se ha conseguido hacer en partidos de liga regular -la última vez en el enfrentamiento ante el líder Ceuta-, cómo no se iba a lograr en una vuelta de play off, en la que está en juego el pase a la gran final por el ascenso a Segunda. Ya el lunes el Real Murcia anunciaba que habría recibimiento. Y ayer se conocieron los detalles. Será a las 18.30 horas cuando el autobús con los jugadores murcianistas se aproxime a las inmediaciones de Nueva Condomina, siendo acompañado durante los últimos metros por miles de aficionados, dejando imágenes mágicas con el ocasiones pasadas. En el túnel de acceso al parking del estadio, el autobús parará para que los futbolistas bajen y accedan al recinto recibiendo el aliento del murcianismo. 20.30 h. Comenzará la primera ‘final’ del play off de ascenso tras el 1-1 de la ida Con las pulsaciones elevándose desde primeras horas de la tarde, la hora de la verdad llegará a las 20.30 horas, cuando el colegiado señale el comienzo de un partido en el que el Real Murcia, tras el 1-1 de la ida en Tarragona, deberá ganar si no quiere jugársela en una prórroga en la que sí le valdría el empate sin tener que ir a la lotería de los penaltis. Más de 22.000 entradas vendidas A falta de cuatro días para que se dispute el Real Murcia-Nástic de Tarragona de vuelta de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda División, ya se han superado las 22.000 entradas vendidas. Con los aficionados soñando con que este 2025 sea el año de la vuelta al fútbol profesional, nadie quiere perderse el partido que daría el billete para la gran final del play off. Ya nadie duda de que antes del sábado el club murcianista acabará colgando el cartel de ‘no hay billetes’. Pocos abonados del Real Murcia no tendrán a estas horas todavía su entrada para el partido del sábado ante el Nástic de Tarragona, pero si todavía queda algún rezagado, hoy será el último día en el que tenga reservada su butaca habitual. A partir de las doce de la noche de este miércoles, el Real Murcia liberará los asientos de los socios que no hayan sacado su localidad. Así, los abonados podrán adquirir su entrada hasta el sábado al precio de 12 euros, pero ya no tendrán garantizado su sitio en la grada.