El Jimbee Cartagena asalta el Jorge Garbajosa

El Jimbee Cartagena lo volvió a hacer. De nuevo tumbó al Movistar Inter sin tener el factor campo a favor y esta temporada lo hizo tras perder el primer partido. Pero es que al cuadro dirigido de Duda tienes que matarlo y le tienes que poner todos los clavos en el ataúd para asegurarte de que de verdad está muerto. Y tras esto volver a confirmar que es así. El cuadro cartagenero tumbó por 2-4 al Movistar Inter en la prórroga, en un partido que empezó perdiendo, supo remontar y tras el 2-2, siguió igual, convencido de que era su noche para acceder a las semifinales, donde se enfrentará a su rival de la temporada pasada semana en la final, ElPozo Murcia.

Unos 200 aficionados que viajaron hasta Madrid para acompañar al equipo melonero le dieron color a las gradas de un Jorge Garbajosa, que por momentos parecía el Palacio de los Deportes de Cartagena, y que se quedaron solos en el pabellón tras el último tanto de Cortés celebrando la clasificación de su equipo.

Los partidos tienen micropartidos y aprovechar esos momentos y ganar esos micropartidos resulta fundamental en choques tan igualados. En la primera parte, el Jimbee consiguió que su rival hiciera la quinta falta cuando quedaban más de 12 minutos para el descanso, pero no supo transformar esa ventaja en goles. Solo pudo provocar la sexta falta y Motta tuvo una única oportunidad de marcar sin oposición. No hubo suerte y Herrero evitó el primer tanto del choque. Ese micropartido no lo ganó, pero quedaban muchos por jugarse todavía.

Chemi y Herrero salvadores

La primera parte tuvo como grandes protagonistas a Chemi y Jesús Herrero. El guardameta mazarronero, salvando un libre directo sin barrera desde la frontal, evitó un gol cantado de Drahovsky, que, unido al resto de intervenciones en el primer periodo, volvió a demostrar por qué es el mejor portero del mundo para muchos. El cancerbero del Movistar Inter estuvo al mismo nivel y con varias paradas; no solo la del doble penalti, se volvió a convertir en la pesadilla de las alas y pívots meloneros en el primer tiempo.

Mellado contesta a Drahovsky

Se adelantó el Movistar Inter al filo del descanso. Tuvo menos margen para disponer de dobles penaltis, pero desde los diez metros sí que acertó el cuadro telefónico. Drahovsky, como no podía ser de otra manera, superó a Chemi, tomándose la revancha de la jugada anterior y estableciendo el 1-0 en el marcador.

El gol no hizo daño a los cartageneros que, tras el descanso, salieron decididos a igualar la contienda. La actitud de resiliencia, unida a la pizarra de Duda, trajo el empate. Córner que sacó Darío Gil y Mellado de primeras, con un latigazo seco, superó a Herrero y estableció el empate a uno en el marcador.

Mellado, autor del primer gol del Jimbee / Prensa Movistar Inter

Ciclón rojiblanco, pero 2-2

Tras el empate llegaron los mejores minutos del cuadro portuario. Se empezaron a suceder las ocasiones de peligro y, si el partido de Jesús Herrero había sido de notable alto en el primer tiempo, tras el segundo periodo se convirtió en matrícula de honor. Solo hubo una jugada que no pudo frenar. Chemi recibió un pase de Mouhoudine, salió de su arco y avanzó hasta que vio solo a Linhares. Este, muy atento, le dejó el esférico a Pablo Ramírez, que con una gran definición hizo el 1-2, haciendo justicia a lo que se estaba viendo en el partido.

Por su parte, el Movistar Inter pudo agarrarse al partido en una jugada aislada que Carlos Bartolomé definió con maestría, poniendo el esférico, desde la frontal del área, en la escuadra. Fue un oasis dentro de un segundo tiempo en el que el Jimbee mereció más, pero se conformó con dilucidar el ganador en la prórroga.

Y de nuevo Cortés

La prórroga solo son dos partes de tres minutos y, con el miedo que suelen tener los equipos a no perder, en muchas ocasiones no ocurren grandes cosas. No fue el caso porque estaba escrito que el hombre de la eliminatoria tenía que aparecer de nuevo. Cortés, que había sido clave en la victoria del pasado domingo, lo volvió a ser anotando el 2-3 en el primer tiempo del tiempo extra. Jugada personal, se coló entre toda la defensa telefónica y ante Herrero le cruzó el esférico. Fue el gol de la clasificación, pero no fue el único. A falta de un segundo para el final, anotó el definitivo 2-4, que fue una anécdota para agrandar su leyenda. El que volvió a gritarle al mundo que es el mejor portero del mundo fue Chemi, que, entre medias de ambos goles, le recordó a Javi Mínguez, en una falta a siete metros sin barrera, que el año pasado compartía vestuario con el mejor. Salvó el meta mazarronero el empate y puso de su parte para que su equipo vuelva de nuevo a unas semifinales por el título de liga.