El futuro de La Unión Atlético ya tiene fecha

El gran culebrón del fútbol en la Región de Murcia está llegando a su fin. La directiva y el servicio jurídico de La Unión Atlético, que estuvo muy cerca del ascenso a la Primera Federación, siguen trabajando incansablemente para trasladar al club minero a Málaga. Si todo va como desea el presidente Julián Luna, el desenlace puede llegar en poco más de tres semanas. La Real Federación Andaluza de Fútbol tiene previsto convocar una Asamblea Extraordinaria para el próximo sábado 28 de junio para tratar el asunto de La Unión Atlético y votar sí o no a que forme parte de la familia andaluza con sede en Málaga.

El cuadro blanquiazul ya tiene el sí de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, que votó a favor del traslado en la Asamblea el pasado 21 de mayo (44 votos a favor y dos abstenciones). Junto a la validación de la propia junta directiva del club, ya tiene dos de los cuatro pasos dados para abandonar La Unión. Le queda que la andaluza dé el ok el próximo 28 de junio y también que la RFEF acepte el cambio.

Si los plazos van como deben ir y como se espera tanto desde el entorno del club minero como desde la RFAF, primero se sabrá la decisión de la RFEF y después se hará la Asamblea. Si se cumplen los plazos, el 28 de junio podría confirmarse oficialmente que La Unión Atlético se traslada a Málaga.

Julián Luna, presidente de La Unión Atlético / Juan Carlos Caval

LA RFAF de la mano de la RFEF

La federación andaluza nunca ha querido que este tema fuera un problema diplomático ni con la FFRM ni con el resto de estamentos del fútbol español y desde el principio se ha mantenido al margen. Desde el máximo organismo del fútbol de la comunidad andaluza nunca han hecho declaraciones sobre este tema y no van a tomar ninguna decisión diferente a lo que se decida en Las Rozas. Desde Sevilla se da por hecho y se confía en que, antes de ese día 28, la federación española habrá tomado ya una decisión. Si el dictamen de la RFEF, que es sin duda el gran problema que afronta La Unión para su aterrizaje en Málaga, es positivo, la RFAF no pondrá problemas y acogerá al club que preside Julián Luna, pero si el máximo organismo del fútbol español se opone al traslado, la andaluza no hará nada en contra de esta decisión y seguirá de la mano de la RFEF.

Renovaciones entre la tormenta

Quinín, el director deportivo de la entidad, en continuo contacto con el también renovado entrenador José Miguel Campos, sigue trabajando en la confección de una plantilla que, si todo va como el club quiere, competirá en Málaga la próxima temporada. Se han anunciado las renovaciones de Guille Bernabéu, centrocampista, Víctor Mena, lateral zurdo y Diego Ruiz, central. Tres jugadores importantes para La Unión Atlético en esta histórica temporada que ha finalizado, pero que en estos momentos el aspecto deportivo ha pasado a un segundo plano.