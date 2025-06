Triunfo y liderato de Borja Gómez en el Mundial Junior

El sanjaviereño Borja Gómez, en la categoría Stock, logró un doble éxito en la segunda cita de la temporada del Mundial FIM Junior, ya que logró la victoria en el circuito de Jerez y se alzó con el liderato de la categoría a los mandos de una Honda del Team Laglisse. El murciano de 20 años de edad protagonizó la remontada de la jornada, puesto que era undécimo al final de la primera vuelta, pero comenzó su escalada hasta alcanzar al grupo de cabeza y situarse en posiciones de podio a seis vueltas del final. En el penúltimo giro logró adelantar a Blai Trías, mientras que en la última fue cuando superó a Archie Bob McDonald para hacerse con la victoria y situarse líder del campeonato con 45 puntos después del segundo puesto que logró en la cita inaugural en Estoril. Ahora aventaja en nueve al segundo clasificado, Iker García, que fue el ganador en la primera prueba de la temporada y que en Jerez solo pudo ser quinto.

Carlos Cano, con el dorsal 1, en el final de la segunda carrera de la European Talent Cup / FIM Junior GP

Asismismo, en la European Talent Cup, otro murciano, Carlos Cano, de 15 años y que pertenece al equipo Seventy Two Artbox de Emilio Alzamora, salió de Jerez en la segunda plaza de la general después de acabar sexto en la primera carrera, en la que sufrió una salida de pista en la última vuelta que le privó de estar en el podio. En la segunda, el piloto del barrio de San Basilio, que había logrado la ‘pole’ en entrenamientos, luchó hasta el final por el triunfo, del que le separaron 55 milésimas de segundo en favor de Álex Longarela. «En la última curva salí primero y en la recta me adelantaron», explicó Cano, quien ya el año pasado fue el campeón de la ETC. Ahora, tras un primer, un segundo y un sexto puesto, es segundo en la general con 55 puntos . La próxima cita será el 6 de julio en Magny Cours (Francia).