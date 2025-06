Tres candidatos para el banquillo del Águilas FC

Entre tres opciones, tres perfiles y tres filosofías navega la dirección deportiva del Águilas FC para que dirijan el equipo la próxima temporada. Al interés ya confirmado de Pedro Reverte por Adrián Hernández, técnico que las últimas campañas ha estado dirigiendo al Yeclano con un gran éxito, se une Mario Simón, entrenador que esta temporada dirigió unas pocas jornadas al Intercity, un técnico que ya sonó la pasada temporada tras el cese en el banquillo de Sebas López. Tanto Mario Simon como Adrián Hernández fueron entrenadores del Real Murcia, siendo el primero el que lograra el ascenso del equipo murcianista a Primera RFEF. Ambos preparadores apuestan por dos propuestas de juego diferentes.

Sergio Yúfera. | ÁGUILAS FC / jaime zaragoza

La tercera opción, que no está ni mucho menos descartada, es la de Sergio Yúfera, técnico del filial costero en las dos últimas temporadas, llegando en esta, en el debut del equipo en Tercera Federación, a clasificarlo para jugar el play off de ascenso, sin poder jugarlo, al no disputarlo el primer equipo.

Tres perfiles de entrenador, con tres filosofías diferentes y con opciones de implantarlas en el Águilas FC la próxima temporada, que todo apunta que se resolverá a lo largo de esta semana.