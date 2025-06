Duda: “Queremos devolverle la confianza a nuestra gran afición”

Duda atendió a los medios de comunicación antes del decisivo duelo ante Movistar Inter, consciente de que se la juegan: “Sí, es el segundo match ball que tenemos, tenemos que salvar otra bola de partido y nos estamos preparando para ello”. En ese aspecto, el factor psicológico y saber jugar el choque es fundamental para el preparador del cuadro portuario: “Hay que ir con una mentalidad muy fuerte, hay que ser valientes al jugar con ellos porque ellos lo son. Te presionan mucho, te atacan mucho, te castigan en las contras. Entonces hay que estar a su nivel de correr, llegar antes a los rechaces y llegar antes a las segundas jugadas”. No percibe que haya nervios en su plantilla: “No, yo creo que es lo mismo que el partido anterior; al final la tensión y la presión la llevas. Si no la llevas, no das tu máximo”, confirma Duda.

Duda con una broma ponía en valor la importancia de la actitud en días así: “Le dije varias veces a mis jugadores que el día que más corrí en mi vida fue huyendo de un perro, por miedo a que me cazara. Cuando tienes ese miedo a que te cacen, pues corres más, estás más activo, más listo y eso es como tenemos que estar”.

Duda, en el encuentro ante Osasuna Magna / Iván Urquizar

Los detalles y el acierto en encuentros igualados marcan la diferencia: “Siempre, siempre en los partidos de play-off, los detalles, pequeños o grandes, los detalles marcan la diferencia. Si el día que los detalles entran en la parte de acierto, si estás acertado, todo es más fácil para los dos equipos”, explicaba el entrenador de Florianópolis. Adelantarse en el marcador es otro factor que el técnico ve clave: “Sí, es importante siempre ir por delante; es un equipo que contraataca muy bien, el mejor equipo que contraataca de la Liga y quizás del mundo. No tengo datos, pero de la Liga 100%, y claro que es importante ir por delante”, recalcaba el preparador melonero.

Orgulloso de la afición

Antes de finalizar la rueda de prensa, el entrenador hispano-brasileño ponía en valor la gran afición que tiene el Jimbee: “Es increíble, nuestra afición es increíble, dos semanas entre semana viajando a Madrid y ahora irá más gente que la primera vez. Hay mucha afición en Cartagena, creen en nosotros y nosotros queremos devolverles esta confianza”, concluía el técnico.