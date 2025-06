La ventaja de jugar la vuelta en casa, una desventaja para el Real Murcia

Cuando llegan los play off todos los equipos pelean por conseguir jugar la vuelta en casa. Que la eliminatoria se decida en tu estadio siempre es considerado una ventaja. Pero como en todo, hay una excepción que confirma la regla, y esa excepción se llama Real Murcia. Porque el Real Murcia se ha convertido en un experto en cavar su propia tumba cada vez que tiene que pelear por el ascenso en Nueva Condomina.

Romper esa maldición será la difícil misión a la que se enfrente Fran Fernández este sábado (20:30 horas, FEF TV). Después del 1-1 logrado este fin de semana en el Nou Estadi ante el Nástic, la primera eliminatoria del play off se decidirá en la vuelta en Nueva Condomina. Un empate al final de la prórroga sería suficiente para que los murcianistas se colaran en la final por llegar a Segunda División, pero en sus últimos años de historia el Real Murcia es en un experto en convertir las ventajas en desventajas, y más cuando toca jugar en Nueva Condomina.

Aunque desde 2018 no ha jugado el cuadro murcianista un play off en su estadio -la fase de ascenso a Primera RFEF se disputó en el Rico Pérez al jugarse a partido único-, Nueva Condomina tiene experiencia en este tipo de eliminatorias. Hasta en seis fases de ascenso ha participado el Real Murcia desde la inauguración de su estadio, sin embargo, el recinto murciano solo ha sido decisivo en una de ellas, y casualmente, en aquella ocasión, la vuelta se jugó a domicilio.

El Mestalla ‘anuló’ a los murcianistas en 2017 / Pepe Valero

Nos referimos al play off de ascenso de la temporada 2010-2011. Después de ser campeón del Grupo IV de Segunda B, los granas tenían la ventaja de volver al fútbol profesional jugando una sola eliminatoria. El Lugo fue su rival. Y Nueva Condomina resultó clave en el primer play off de la historia del estadio. Los goles de Chando e Isaac en ese partido de ida en Murcia dejaban a los granas con un pie en Segunda. Aunque tocó sufrir en el Antxo Carro de Lugo, donde la vuelta acabó en derrota, el equipo de Iñaki Alonso celebraba su regreso a Segunda.

Sin finales felices

En aquel 2011 acabaron los finales felices para el Real Murcia en los play off de ascenso a la división de plata. Catorce años después, los granas no han vuelto a ganar un partido de play off en Nueva Condomina, y eso que han jugado hasta seis, uno de ida y cinco de vuelta.

Como los obstáculos están para romperlos, el Real Murcia tendrá este sábado la oportunidad de destrozar ese techo de cristal para colarse en la final por el ascenso a Segunda División. Y lo primero que tendrá que cambiar el técnico grana es la mentalidad. Porque si algo ha condicionado al cuadro grana en estos últimos años de historia ha sido la falta de ambición, jugando con el fuego del empate y quemándose.

No deberá especular el Real Murcia este sábado frente al Nástic. Deberán olvidar los granas que el empate les clasifica. Deberán salir a ganar sin especular. Porque especular en Nueva Condomina suele ser una tumba para el propio Real Murcia. Ahí están las cuatro eliminatorias que han perdido los granas por no hacer los deberes ante su afición.

La más dolorosa

La más dolorosa fue la vivida en 2014, cuando el Córdoba dejaba fuera a los murcianistas de la pelea por el ascenso a Primera División en un verano que acabaría con descenso administrativo.

El 0-0 en la ida del Nuevo Arcángel llenaba de ilusión a los aficionados granas. Solo había que ganar en casa para meterse en la final del play off. Pero a los siete minutos Saúl fallaba un penalti para los de casa y a los 8 se adelantaban los visitantes. Aunque Welington Silva empataba en el 54, la alegría duró poco. Cuatro minutos después, Raúl Bravo ponía el 1-2 definitivo y que dejaba al Real Murcia sin sueño de regresar a Primera.

El Elche, el último verdugo en 2018. / Antonio Amorós

La condena del murcianismo en los play off empezó ese 2014. Nunca después el Real Murcia ha peleado por llegar a la liga de las estrellas, pero ha jugado hasta cuatro fases de ascenso a Segunda, y ninguna ha acabado con final feliz.

En el 88 y en el 84

El Hércules se cruzaba en el camino de los granas en 2015. Un gol de Isi Palazón en el Rico Pérez llenaba de esperanza al murcianismo tras el 1-1 de la ida. Sin embargo, Nueva Condomina volvió a ser la tumba grana por segundo año consecutivo.

Fueron los granas a aguantar el 0-0, pero en el 88 el Hércules ponía a llorar a los aficionados locales con un gol que hacía descarrilar a los murcianistas.

Y como no hay dos sin tres, en 2016 ocurrió lo mismo. Iniciaba el Real Murcia el play off en Toledo. En ese partido de ida no se movió el 0-0 del marcador. Solo había que ganar en Nueva Condomina, pero esa victoria no llegó. Al borde del descanso se adelantaban los visitantes. Empataba Isi Palazón volviendo a meter a los granas en la eliminatoria, pero faltaba un gol para pasar de ronda, y ese gol no llegó. Fue el Toledo el que puso el 1-2 en el 84.

Mestalla y Elche

En 2017 el Real Murcia sí logró pasar la primera ronda, aunque lo hizo sin ganar en NC. El 1-3 en la ida en Pontevedra fue decisivo, conformándose los granas con un 1-1 en su estadio.

La decepción llegaría en la siguiente fase. La derrota en Mestalla ante el filial del Valencia lo ponía cuesta arriba. Y aunque quedaba la vuelta en Murcia, la maldición de NC siguió viva. Ni un gol pudieron lograr los granas, que no pasaron del 0-0.

El último play off de ascenso jugado por el Real Murcia hasta el de este año fue en 2018. Y también fue eliminado a las primeras de cambio. La ida se jugaba en Nueva Condomina, pero la victoria no fue para los de Salmerón. El Elche ganaba 0-1 y encarrilaba una eliminatoria que se decidía a favor de los ilicitanos tras el 3-2 de la vuelta.

Será este sábado ante el Nástic cuando el Real Murcia de Fran Fernández tenga la oportunidad de confirmar que son los elegidos para cambiar la historia reciente del club grana y para poner fin a la maldición de Nueva Condomina en los play off.

