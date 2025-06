David Álvarez renueva con ElPozo: así está la plantilla

David Álvarez se ha unido a Marcel, Edu Sousa y Ricardo Mayor en firmar la renovación con ElPozo Murcia. El ala catalán llegó al club el curso pasado, y tras una gran temporada, ha sellado su vinculación con la entidad murciana por dos temporadas más. El originario de Barcelona no acabó la temporada de la mejor manera, debido a un esguince lateral interno en su rodilla derecha. Ahora está totalmente recuperado y ya ha tenido minutos en los dos primeros encuentros de los play off.

Sin duda alguna, ha sido el año de David Álvarez. Al ala catalán, con la lesión de larga duración de Marcel, le tocó coger más peso en el equipo y convertirse en pieza clave. Sus buenas actuaciones con los murcianos le han hecho ganarse un hueco en la lista de convocados de Jesús Velasco para la selección española, y debutar con el combinado nacional.

Si hay un escenario que le encanta a David Álvarez es el Palacio de los Deportes de Murcia. Es el máximo artillero del equipo como local, donde ha demostrado su eficacia y el compromiso con la afición de ElPozo Murcia. Actualmente, lleva más de 35 partidos oficiales y ha puesto su firma en más de 15 goles.

El club sigue apostando por el proyecto de esta temporada, que sembró muchas dudas, pero que ahora en los play off parece estar cuajando, forzando el tercer partido ante el equipo revelación del año, Peñiscola. Marcel, Ricardo Mayor, Edu Sousa y ahora David Álvarez son los jugadores que seguirán vistiendo la casaca murciana hasta 2027. Además, para el próximo curso también tienen contrato Rafa Santos, Ricardinho y César Velasco, al margen del entrenador, Josan González. En total, siete jugadores.

David Álvarez tiene, junto a sus compañeros, la posibilidad de pelear por el título de liga. Los murcianos forzaron el tercer partido ante el Peñíscola, que se jugará este miércoles a las 20:30 horas, y en donde pelearán por avanzar a las semifinales de los play off.