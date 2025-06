El UCAM Murcia pierde el ascenso a Primera Federación

El UCAM Murcia empata ante el Sabadell y se queda sin ascenso (0-0). El cuadro de Germán Crespo tan solo necesitaba un único gol para forzar la prórroga, pero no lograron conectar ni un solo remate a portería en todo el encuentro. Comenzaron bien el encuentro, presionando arriba y manteniendo el bloque en el medio campo, logrando generar peligro con dos pases de la muerte que no encontraron rematador. El buen hacer de los primeros compases del encuentro se fue desvaneciendo con el paso de los minutos, y al final terminaron jugando a la desesperada. Hacía 2 años que el UCAM Murcia no jugaba unos play off de ascenso a Primera Federación, y en ambos escenarios los azul y dorados se quedaron a las puertas.

Dos años después, el UCAM Murcia volvía a disputar una final por el ascenso a la Primera Federación. El objetivo del cuadro local era claro: conseguir la victoria y darle la vuelta al resultado adverso que se trajeron de la ida en Sabadell. Germán Crespo estuvo toda la semana hablando con los suyos, corrigiendo los errores cometidos en la Nova Creu Alta, y haciéndoles ver que con un 1-0 les bastaría para cumplir el objetivo.

Cuando el UCAM Murcia puso a rodar el esférico, la fiesta comenzó. Las gradas del BeSoccer La Condomina se llenaron prácticamente por completo de seguidores universitarios que, desde el primer minuto, estuvieron animando a los suyos. Tanto jugadores como el cuerpo técnico ya lo venían diciendo durante la semana, que necesitaban contar con el calor de los suyos, y que fuesen el jugador doce, para acabar culminando la temporada con el ascenso.

El cuadro local sabía que si quería abrir el marcador temprano, tenía que salir a morder. Durante los primeros compases se pudo ver las ganas con las que saltaron al terreno de juego, consiguiendo en el minuto 5 crear la primera acción de peligro del encuentro. Luque luchó un balón en línea de fondo, consiguiendo ser él quien ganase el duelo y filtrase un balón al área pequeña. Rubén Del Campo, que estaba ahí para cazar el esférico, se quedó a nada de conseguir conectar el remate.

El encuentro, como se preveía, iba a ser de alto voltaje. Ambos equipos se jugaban mucho y se notaba la tensión. A cada falta dura, saltaban los jugadores de ambos conjuntos a recriminar y a buscar la bronca con el rival. El técnico del Sabadell, Movilla, también tuvo un enganchón con Urcelay en un momento del encuentro.

Los universitarios estuvieron todo el primer tiempo buscando el primer tanto, pero se estaba resistiendo. Durante los últimos minutos, los locales aprovecharon el bajón de los locales para adelantar líneas y conseguir llegar con más facilidad. Por suerte para el cuadro de Germán Crespo, Miki Bosch y Javi Ramírez estuvieron impecables en defensa. La buena labor de los zagueros de la Universidad Católica hizo mantener la portería cero hasta el descanso.

Los segundos 45 minutos decidirían el transcurso definitivo de la eliminatoria. El UCAM Murcia estaba a un solo gol de forzar la prórroga, que les acercaría aún más al ascenso. Los de Germán Crespo sabían que si mantenían las tablas en el global durante la media hora adicional, por haber quedado por delante en la clasificación, no habría penaltis, y serían nuevo equipo de Primera Federación.

Sin goles, el UCAM Murcia no podía igualar la eliminatoria. El conjunto de Germán Crespo salió muy poco lúcido en ataque al segundo tiempo. No se estaban sintiendo cómodos a la hora de crear jugadas peligrosas. El técnico cordobés tenía que cambiar cosas si quería estrenar el marcador.

Aparte de la poca capacidad de conectar jugadas de los universitarios, el encuentro comenzó a pausarse demasiado. Dos veces se detuvo el encuentro para atender a Kaiser. Más de 10 minutos estuvieron sin jugar, algo que no le venía bien a los locales para mantenerse concentrados en el juego. Los catalanes, viendo que el 0-0 les valía para ascender, decidieron optar por la vía sucia y perder tiempo.

El tiempo se consumía; el UCAM Murcia tenía la última oportunidad en el tiempo añadido, con casi 13 minutos más. El Sabadell estuvo muy firme en defensa, frenando a los universitarios, que se estaban desesperando. AL final, el cuadro local no pudo conseguir el objetivo, se quedó a un solo gol de la prórroga, y tuvo que ver cómo el Sabadell celebraba el ascenso en su campo.

Como ya pasó en 2023, el UCAM Murcia se quedó a las puertas de la Primera Federación. Tendrá que luchar un año más para regresar a la categoría de bronce, de donde salieron hace ya cuatro años.