Romo: "Me queda la mala sensación de no haber revertido nada"

Ha comparecido en la sala de prensa del Cartagonova por última vez Guillermo Fernández Romo. Tras el último encuentro de la temporada, que ha finalizado con derrota frente al Mirandés (1-3), el técnico ha analizado el choque y también su paso por el club cartagenero. El madrileño ha admitido que "no me queda una buena sensación" por "no haber revertido nada". Todas sus intervenciones han sonado a despedida.

"No me queda una buena sensación, pero los entrenadores no podemos ganar todos los años y menos entrando en una situación complicada", ha justificado Romo en su balance de los veinte partidos con el equipo. No es suficiente hacer las cosas con rigor y con organización. Es un pesar que te queda, pero por otro lado queda algo positivo como el trato de la afición y de la ciudad", ha comentado.

Por otro lado, el preparador ha desvelado que el equipo tiene "permiso para salir de aquí" una vez que han terminado los compromisos ligueros. "Podemos salir de vacaciones aunque hay mucho que seguir analizando, seguir viendo fútbol, pero ya saldremos de la ciudad", ha manifestado.

En cuanto a su último partido, Romo ha admitido que "en la segunda parte nos faltaba mucho físico, organización y estábamos condicionados por el esfuerzo del partido". Por último, Guillermo Fernández ha dado las gracias y ha deseado "suerte en el futuro" al FC Cartagena.