El Jimbee, a salvar el primer ‘match ball’ con el Inter

El Palacio de los Deportes de Cartagena se convertirá este domingo en el epicentro de la emoción, la tensión y la esperanza, o así quiere verlo el club que ejercerá de local. A las 13:00 horas (Teledeporte), el Jimbee Cartagena se mide al Movistar Inter, en el que, hasta ahora, es el partido más importante de su temporada, por lo menos en la competición doméstica. No hay margen de error. Tras caer de forma contundente por 6-1 en Torrejón de Ardoz, los de Duda están obligados a ganar para forzar el tercer y definitivo encuentro en esta serie de cuartos de final del play off por el título de Primera División. La ecuación es clara y simple: si pierde, está eliminado. Si gana, Cartagena seguirá soñando con su equipo de fútbol sala y el miércoles se disputará el tercer encuentro.

Una derrota que dolió

El pasado jueves, el equipo cartagenero sufrió una de esas derrotas que te remueven por dentro. El Movistar Inter fue superior en el Pabellón Jorge Garbajosa y lo peor es que el cuadro portuario no mostró sus fortalezas y sí se vieron de nuevo sus defectos. Un 6-1 que dejó tocado al vestuario, no solo por el marcador, sino por la sensación de impotencia en varios tramos del partido, pero que con la llegada a Cartagena, el paso de los días y la ilusión por este segundo choque, está totalmente olvidado. Un mal día lo tiene cualquiera y la clave está en la respuesta. Y esa, la verdadera, llega ahora para que no se acabe la campaña 2024-2025.

Para tener opciones reales ante un gran equipo como el Movistar Inter, el Jimbee Cartagena debe corregir los errores que le condenaron en el primer partido. El cuadro portuario tuvo un excesivo respeto al conjunto madrileño en la primera parte y, aunque el resultado era de 0-0, la sensación es que los de Alberto Riquer estaban mucho más cerca del triunfo, porque no sufrían. Otra clave será mantener la calma. El nerviosismo por la necesidad de ganar no debe traducirse en precipitación para los pupilos de Duda. El Movistar Inter es un equipo letal a campo abierto, por lo que regalarle contragolpes sería un suicidio. Paciencia, concentración y fe en lo que se ha estado haciendo tanto este curso como en anteriores. Esos serán los tres pilares del partido.

Para ello, el técnico de Florianópolis tendrá de nuevo a toda su plantilla disponible y podrá de nuevo sacar todo el potencial de la misma en busca de igualar la eliminatoria.

El Palacio debe ser una caldera

Si hay algo que puede inclinar la balanza este domingo a favor de los de Duda, es el apoyo incondicional del público. El club ha lanzado una llamada a la afición para llenar El Palacio de los Deportes y convertirlo en una caldera. La grada será el jugador número seis y ayudará a intentar mantener el sueño de revalidar el título.