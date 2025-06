ElPozo resucita y fuerza el tercer partido ante Peñíscola

ElPozo ha tardado, pero parece haber regresado de su letargo esta temporada. El combinado murciano le endosó una contundente goleada al todopoderoso Peñíscola (6-3) y sobrevivió al forzar un tercer partido en casa de los castellonenses. La derrota precisamente en la cancha peñiscolana tras la tanda de penaltis fue una lección aprendida para los de Josan. La escuadra murciana se agarra así a su último clavo ardiendo con el fin de maquillar un curso cargado de sinsabores.

Después de unos minutos de tanteo con más dominio de los jamoneros, Felipe Valerio prolongó su idilio con el gol al batir a Gus con un derechazo que acabó en la escuadra. Fue un encuentro muy especial para el capitán brasileño, quien recibió un homenaje de sus compañeros y del Palacio antes del encuentro. El carioca, que vive sus últimos días con la casaca murciana, fue el efectivo más brillante de un equipo transformado y rutilante. Durante varios momentos de la primera parte, ElPozo recordó al cuadro dominador de otras épocas y no al combinado trotón que ha languidecido varias veces en casa este curso.

El empate de Pani no sofocó el aura de campeón de los de Josan. David Álvarez avisó a la contra un par de veces y Marcel hizo lo propio al desequilibrar por la derecha y sacarse un remate que salvó Cristian in extremis. Ricardinho encontró premio en el minuto 15 recogiendo un balón suelto en la frontal. No bajaron el ritmo los locales, incluso permitiéndose Gadeia desperdiciar un doble penalti ante Gio. Marcel enmendó el error de su compatriota pocos segundos después. Ni con los arreones finales de la primera parte de Peñíscola se vio a un ElPozo sobrepasado, sobre todo con un Marlon soberbio en defensa y con Juanjo sofocando los remates visitantes.

En el segundo acto se mantuvo el papel protagonista de los charcuteros. A Peñíscola no le salía nada en la pista y los de Santi Valladares tuvieron que ver como Gus se marchaba lesionado poco antes de que Bruno Días sentenciara tras un espectacular recorte. Sancho recortó distancias en el 32 y Felipe Valerio devolvió la cómoda renta a los suyos en el 33. Peñíscola usó entonces el portero jugador sin éxito. Precisamente, a la salida de una de esas jugadas de superioridad, Yeray cortó con la mano un balón lejano de Gadeia y dejó a los suyos con uno menos al ver la segunda amonestación en su cuenta particular.

Superioridad desaprovechada

ElPozo no aprovechó la superioridad a pesar de contar con varios acercamientos. Gio se disfrazó de superhéroe para desbaratar las constantes jugadas de peligro especialmente protagonizadas por Marcel. De nuevo con cinco contra cinco en el parqué del Palacio, ElPozo volvió a sus dominios soportando a un Peñíscola cada vez más apático por la distancia en el marcador. Marcel puso el sexto tanto jamonero a un minuto de la conclusión y Pani tuvo tiempo de fusilar a Juanjo en los estertores del encuentro.

Con este resultado, ElPozo visitará la cancha de Peñíscola el próximo miércoles (20.30) de nuevo sin red. Un triunfo de los de Josan supondrá acceder a semifinales ante el rival más temible de la liga regular y una derrota pondrá el punto y final a una temporada de demasiados altibajos.

Ficha técnica

ElPozo Murcia Costa Cálida: Juanjo, Gadeia, Felipe Valerio, Rafa Santos, Marcel -cinco inicial-; Esteban, Ricardo Mayor, Ricardinho, César, Bruno Días y David Álvarez.

Servigroup Peñíscola: Gus, Yeray, Víctor Pérez, Elías, Juanqui -cinco inicial-; Cristian, Flores, Pani, Gauna, Gio, Juanico, Sancho, Muñoz y Lucas.

GOLES: 1-0 Felipe Valerio (minuto 4), 1-1 Pani (minuto 5), 2-1 Ricardino (minuto 15), 3-1 Marcel (minuto 18), 4-1 Bruno Días (minuto 24), 4-2 Sancho (minuto 32), 5-2 Felipe Valerio (minuto 33), 6-2 Marcel (minuto 39), 6-3 Pani (minuto 40)

ÁRBITROS: Arroyo Carrillo y Cordero Gallardo. Amarilla a los locales Marlon (minuto 20)y David Álvarez (minuto 26), y a los visitantes Gauna (minuto 6), Pablo Muñoz (minuto 12), Juanqui (minuto 17), Víctor Pérez (minuto 29) y Sancho (minuto 31). Yeray vio dos amonestaciones y fue expulsado (minuto 16 y minuto 34).

CANCHA: partido correspondiente al segundo partido de cuartos de final del playoff de Primera División de Fútbol Sala que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia.