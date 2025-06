El Cartagena cierra su peor temporada frente al Mirandés

Por fin llegó el último encuentro de la temporada 2024-25 para el Fútbol Club Cartagena. Un encuentro que, aunque significa la despedida del club del fútbol profesional hasta no se sabe cuándo, también supone un alivio para una afición que lo ha pasado muy mal. Matemáticamente descendido desde abril, el Cartagena se enfrenta al Mirandés (18:30h, Movistar+) para cerrar su peor campaña en la historia. Colista, peor visitante y peor local de la categoría, el cuadro cartagenero ha batido todos los récords negativos en un constante suplicio que termina esta tarde.

Ya mira la parroquia albinegra al futuro. Un futuro incierto, ya que, como comentó Guillermo Fernández Romo en su última aparición, «no se han tomado decisiones». Nada se sabe de la directiva -que sigue ausentándose del palco del estadio- mientras suenan opciones de venta del club. La única certeza, adelantada por el propio entrenador «sin necesidad de una conversación oficial» es la de su marcha. «Yo aquí he hecho un trabajo muy intenso, pero no he conseguido los resultados y no me merezco seguir en este club», expresó Romo en la previa del choque de hoy.

Poco parece importar el partido de esta tarde en la ciudad trimilenaria. Se espera un nuevo desplante de la afición a la directiva mediante la no asistencia al estadio, el único arma de la masa social cartagenerista ante lo que considera un engaño. No obstante, el último partido del Cartagena en Segunda División tras su descenso tiene varios alicientes deportivos dignos de mención.

La mala planificación deportiva del club albinegro ha llevado a sus tres entrenadores -otro ejemplo de ello- por el camino de la amargura. Hoy se vuelve a poner de manifiesto. Cuatro jugadores, Pablo Cuñat, Nikola Sipcic, Andrija Vukcevic y Rafa Núñez, no estarán disponibles para el entrenador debido a la convocatoria con sus respectivas selecciones. Circunstancia asumible de no ser por el amplio número de lesiones de un equipo mayor que no cubrió sus carencias en el mercado invernal.

Gastón Valles tampoco estará en el césped para despedir la temporada, aquejado de una lesión de espalda que le hizo pasar por el quirófano y que le tiene fuera del equipo desde febrero. A él se suma Luis Muñoz, quien también lleva sin jugar desde diciembre por un contratiempo en la rodilla que le obligó a operarse. Kiko Olivas tampoco se ha recuperado de su dolencia en el hombro y Pedro Alcalá «no está en condiciones» según Romo. Assane Ndiaye, que sufrió una ruptura en la zona isquiotibial durante el último partido, también es baja y Jorge Moreno está sancionado por cinco amarillas.

Ascienden a diez las ausencias del Cartagena para un encuentro en el que las fichas del filial condicionarán la alineación. Jugadores como Fuidias, Dani Luna o El Jebari ocupan tres de los cuatro puestos permitidos para futbolistas con ficha del segundo equipo.

En el otro lado del campo estará un Mirandés que puede hacer historia con mayúsculas. Tras asegurar el play off, puede conseguir el ascenso directo en el Cartagonova, pero depende de los resultados de Elche y Real Oviedo. Si ambos no ganan y los jabatos superan al Cartagena, serán equipo de Primera División. Por si ello ocurre, un gran número de seguidores desplazados estarán presentes en el Cartagonova. Arbitra el encuentro el colegiado jienense Guzmán Mansilla por cuarta vez al Cartagena esta temporada.