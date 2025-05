Romo descarta su continuidad: "El Cartagena necesita alguien que empiece sin el desgaste de esta temporada"

Aunque la marcha de Guillermo Fernández Romo a final de temporada era un secreto a voces, ha sorprendido esta mañana el entrenador albinegro con su franqueza en la rueda de prensa previa al último choque del curso, frente al Mirandés. "No hemos tenido ninguna conversación y no hace falta que sea oficial. Uno tiene que ser consciente de cuando lo hace mal y no pasa nada", ha comentado el técnico para autodescartarse en el banquillo del cuadro portuario de cara a la nueva temporada.

"He tenido dos experiencias muy buenas en Primera RFEF con el Racing y el Ibiza. Para estar en Segunda me ha tenido que ir bien en las otras categorías. Tengo la experiencia y el rendimiento, pero creo que los proyectos tienen que empezar consolidados en confianza y en gente nueva y con méritos", ha argumentado Romo en primera instancia al ser cuestionado por su continuidad.

Ha repasado el entrenador su estancia en la ciudad trimilenaria. "Yo aquí he hecho un trabajo muy intenso de entrenador, lo he intentado todo, pero no he conseguido los resultados y no me merezco seguir en este club", ha reiterado. "El Cartagena merece un entrenador que pueda perseguir el ascenso. Yo he tenido mi oportunidad aquí y no he sido capaz. Es una decisión de fútbol", ha añadido a su explicación.

Expresa Romo que la decisión está basada en lo futbolístico, pero también deja caer que el ambiente extradeportivo ha afectado. "El Cartagena necesita alguien que empiece sin el desgaste de esta temporada", ha aseverado. Ese desgaste se ha visto en los conflictos entre la afición y la directiva y en la situación de impagos a la plantilla que Romo da por solucionada. "La directiva nos trasladó que se iba a solucionar y se ha solucionado. Eso es lo que me consta y el rendimiento no se va a ver afectado por eso", ha expresado.

Por último, el entrenador mencionó que quiere ganar al Mirandés para firmar una racha de tres victorias en los últimos tres encuentros en casa, aunque tiene complicado elegir la alineación. "Pablo, Niko, Vuckevic y Núñez están con las selecciones. Por tarjetas está Jorge, por lesión Gastón, Assane, que se ha hecho una buena avería, y Kiko, Alcalá y Luis no están en condiciones, pero harán esfuerzo por estar con sus compañeros", ha concluido el técnico.