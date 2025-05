El Real Murcia pone la primera piedra para llegar a la final del play off (1-1)

Viéndose por delante en el marcador durante muchos minutos, el 1-1 firmado por el Real Murcia en el Nou Estadi deja un sabor agridulce. Muchos aficionados murcianistas hubieran firmado la igualada antes de empezar, pensando en la vuelta en Nueva Condomina, sabiendo la fortaleza de los de Tarragona en su estadio; pero cuando Flakus se inventó un taconazo para asistir a Pedro Benito en el 0-1 el murcianismo se relamió disfrutando el sabor de la victoria. Y más teniendo en cuenta que los de Sampedro apenas eran capaces de meter miedo en el área defendida por Gazzaniga. Pero en el Real Murcia no hay alegría sin sufrimiento, y al Real Murcia le tocará sufrir más de lo esperado. Porque, al igual que un detalle desniveló la balanza a favor de los granas; una jugada aislada igualó la eliminatoria en la segunda parte. Fue en el segundo tiro a puerta de los catalanes. Fue en un disparo desde fuera del área de Pablo Fernández que dejó a toda la defensa grana paralizada como si acabara de ver un fantasma (1-1).

Quedaban más de diez minutos por delante, pero ya había más miedo que ambición. Sabía el Real Murcia que tenía el partido de vuelta para sentenciar; sabía el Nástic que, después de ir por detrás del marcador, el empate era mejor que nada antes de la vuelta de esta primera eliminatoria en Nueva Condomina.

Llegaba la afición murcianista entre dudas al play off. No conseguían asimilar la decepción del no ascenso directo. Muchos pensaban que perder en el Nou Estadi sería un gran problema. Pero a los 40 minutos el Real Murcia ya ganaba al Nástic. Bien plantados atrás, sabedores de la importancia de mantener la portería a cero, esperaron su momento para matar, y ese momento llegó cuando Juan Carlos Real encontró la varita mágica que había perdido muchas jornadas atrás. Porque el gallego se inventó un pase de esos que iluminan, de esos que abren caminos, un balón que llegó a un Flakus que con un taconazo alargó el hechizo para que el omnipresente Pedro Benito batiera a Dani Rebollo y pusiera al Real Murcia por delante de la eliminatoria cuando todavía no se había llegado al descanso.

Mucho respeto, más aburrimiento

En un plis plas el Real Murcia había cambiado el guion del partido, un partido en el que el Nástic proponía más, pero en el que lo que había en juego pesaba demasiado. Un partido que hasta ese minuto 39 había sido más bien aburrido, sin ocasiones de gol, sin saques de esquina, sin nada arriba.

Con los granas elevando el trabajo defensivo sobre todo para maniatar a Narro, el más peligroso de los locales, el problema de los de Fran Fernández estaba en el centro del campo, algo ya habitual, algo que no sorprendía a nadie. Ahí todas las batallas caían a favor de los de Luis César Sampedro, ahí la inferioridad de Moha e Yriarte pesaba demasiado.

Sabedores de que el balón quema cuando no dominas la zona media, al Real Murcia solo le quedaba presionar en busca de algún espacio para aprovechar la velocidad de sus jugadores más ofensivos. Esa pelea dejó varias situaciones favorables a Flakus, que no encontró a Pedro Benito nada más comenzar el choque y que luego vio cómo Dufur le robaba la cartera cuando ya se relamía. Incluso, en la más clara, Dani Rebollo se cruzaba en su camino para atrapar un balón que buscaba a Loren Burón.

A falta de tiros entre los tres palos, las intenciones contaban. Y las intenciones del Real Murcia tenían una víctima. Y esa víctima era un Joan Oriol incapaz de seguir la estela de los atacantes granas.

Real, Flakus, Benito

Como si el Real Murcia llevara 39 minutos dejando miguitas de pan sobre el césped del Nou Estadi, el gol fue la combinación de las muchas pistas dejadas atrás, la combinación perfecta. Desde el balón filtrado de Juan Carlos Real, pasando por el taconazo de Flakus y llegando al remate de un Pedro Benito que en un solo toque se quitó de encima el peso de todas las ocasiones falladas en esta liga.

Si ponerte por delante a domicilio en la ida de una eliminatoria de play off es importante, que lo hiciera el Real Murcia aseguraba en un alto porcentaje las posibilidades de victoria. Porque el 0-1 dejaba el escenario perfecto para los granas. Con el Nástic pagando el golpe y teniéndose que irse arriba, los espacios podían ser la tumba decisiva de los locales. No solo eso. Viendo el nivel defensivo con el que han llegado los de Fran Fernández a este tramo final, muy mal se tenía que dar la tarde para que el Real Murcia no saliera victorioso del Nou Estadi.

Se comprobó en el inicio de la segunda parte. Al minuto 60 Gazzaniga todavía no había tenido que salir al rescate. Al minuto los atacantes del Nástic se desesperaban al no ser capaces de acumular ni una ocasión de gol.

Un Murcia muy cómodo

Se veía obligado Sampedro a mover rápido el banquillo. Pablo Fernández aparecía tras el descanso, mientras que al minuto 65 ya había hecho tres cambios. Con más calma se lo tomaba Fran Fernández, cuyo primer movimiento fue retirar a Loren Burón y apostar por Pedro León.

Pocas veces había vivido el Real Murcia un partido tan cómodo. Acostumbrados a sufrir siempre, era para no creerselo. Pero teniendo en cuenta la pegada del Nástic en casa, su capacidad para reponerse incluso en las situaciones más difíciles, no había que confiarse. Y más viendo el paso atrás del Real Murcia, que dedicaba todos sus esfuerzos a defender, cediendo todo el control a los de Sampedro.

Tuvo que aparecer Gazzaniga en el 72 para despejar un cabezazo de Fran Fernández, en el que era el primer tiro a puerta de los catalanes; y solo dos minutos después llegaría un auténtico jarro de agua fría.

Un jarro de agua fría

Aunque intentaba reactivar a los suyos Fran Fernández con la entrada de Toral y Davo, no hubo tiempo de ver los efectos de los cambios porque en la jugada siguiente Pablo Fernández sorprendía a todos con un disparo desde fuera del área que agitaba el inicio de la eliminatoria cuando quedaban algo más de diez minutos para el final.

Con un once para correr, a Fran Fernández le tocaba intentar corregir la idea anterior. Entraba al campo Isi Gómez para ganar presencia en el medio, marchándose Moha; mientras que Alcaina ocupaba el sitio de Flakus.

Sabía el Real Murcia que el Nástic, crecido por el gol y con la afición a su favor, iba a dar un paso al frente, y prefirió guardar la ropa, sabedores de que la vuelta será en Nueva Condomina. Tocó sufrir, casi hasta el último suspiro, pero sin llegar el agua al rio. Al final el 1-1 ya no se movió del marcador y la eliminatoria se decidirá el próximo sábado en Murcia.