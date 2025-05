El Real Murcia afronta el primer paso de su gran retorno

Siete años. Eso es lo que ha esperado el Real Murcia para volver a estar en disposición de pelear por el regreso a Segunda. Después de no poder lograrlo por la vía directa, con un primer puesto del grupo II que se adjudicó el Ceuta, el conjunto grana afronta de nuevo un play off en el que deberá pasar dos rondas para regresar definitivamente al fútbol profesional. Dos eliminatorias. Cuatro partidos en el que el primero de ellos será esta tarde (18.30 horas, FEF.TV) en el Nou Estadi ante el Nástic de Tarragona.

El Real Murcia, para hacer valer su segundo puesto por el quinto conseguido en el grupo I por parte del cuadro catalán, contará en estas dos rondas con varios privilegios. El primero el poder disputar la vuelta siempre en la Nueva Condomina, y el segundo el de poder avanzar -e incluso ascender- en caso de que el empate se mantenga al término de una hipotética prórroga. Pero en el conjunto grana no quieren especular con nada de eso. «Para mí un buen resultado sería ganar», dijo ayer Fran Fernández, en el entrenador murcianista, en la rueda de prensa previa al encuentro.

Una de las virtudes del Real Murcia esta temporada es su eficacia fuera de casa. El equipo grana es el mejor de la competición a domicilio, por lo que buscará la baza de poder lograr un buen resultado en la ida que le facilite las cosas dentro de siete días, el próximo sábado a las 20.30 horas, en Nueva Condomina. No obstante, se topa ante un Nástic de Tarragona que en casa presenta sus mejores números, también los mejores de la categoría, y que tratará de neutralizar a los de Fran Fernández en su estadio para conseguir un objetivo similar.

El Real Murcia, después de varios meses con la enfermería ocupada, cuenta con todos los efectivos de su plantilla disponibles, a excepción de un Carlos Rojas que no puede disputar este duelo por sanción. De hecho, todos viajaron ayer a Tarragona, por lo que el técnico murcianista deberá hacer un descarte antes del choque.

No parece que el técnico almeriense vaya a cambiar demasiado sus planes para un once inicial en el que la parcela defensiva parece más o menos clara. La única duda reside en si volverá a partir de inicio en el lateral izquierdo un Ian Forns que ha aprovechado estas dos últimas semanas parar ultimar su recuperación, aunque quizá no cuente con el mismo ritmo competitivo que el resto de sus compañeros y eso haga apostar a Fran Fernández por Kike Cadete en ese costado.

En la sala de máquinas todo apunta a que Joao Pedro Palmberg y Jorge Yriarte, que no ha sido convocado por Venezuela, lleven las riendas en la medular, mientras que en el ataque aparecen las dudas. El único fijo es un David Flakus que, tras no ser convocado con Eslovenia para el Europeo sub-21, llevará todo el peso ofensivo al ser uno de los jugadores más en forma del ataque, con siete goles desde su llegada en el mercado invernal. La duda reside en si estará acompañado por un segund delantero o por un Juan Carlos Real en el que Fran Fernández siempre ha confiado. En las bandas, Pedro Benito y Davo parecen tener más papeletas para este partido.

El Nástic de Tarragona, por su parte, afronta este play off de ascenso con los fantasmas de hace un año, que se quedó a las puertas de ascender en su eliminatoria ante el Málaga, que se escapó en los últimos minutos, y con la llegada de Luis César Sampedro al banquillo para sustituir a Dani Vidal hace apenas dos semanas, con la intención de dar un golpe de efecto en esta fase de la temporada.

En su plantilla cuenta con el exmurcianista Migue Leal, quien pasó por el Real Murcia en la temporada 2018-2019, y con varios futbolistas con bagaje en la máxima categoría, como es el caso de un Roberto Torres que desarrolló toda su carrera en Osasuna.

Varios aficionados hacen noche en el estadio para poder viajar a Tarragona

El Real Murcia, que esta tarde comenzará en Tarragona su camino hacia LaLiga Hypermotion con el partido de ida de las semifinales por el ascenso, sigue despertando pasión entre la hinchada y se demuestra con el hecho de que aficionados pasaron la noche del pasado jueves al viernes en el estadio para conseguir las últimas entradas para ese choque y también con la venta de más de 11.300 localidades para el encuentro de vuelta, que será el sábado de la semana que viene.

La cola formada en las inmediaciones del estadio murciano para hacerse con las últimas entradas disponibles para el partido Nástic-Murcia refleja el interés que despierta el discurrir de los granas en su afán por dar el salto de categoría y un millar de aficionados estarán en el Nou Estadi Costa Daurada de Tarragona para apoyar a los de Fran Fernández pues es el número de localidades enviadas por la entidad catalana al Murcia y que se agotaron. De hecho, hubo una lista de 2.000 hinchas interesados en realizar el viaje y la mitad de ellos se quedaron con las ganas de encontrar localidad.

El club que preside Felipe Moreno se deshizo en elogios hacia su parroquia. «Sois ejemplo, sois sentimiento, sois Real Murcia. ¡Gracias, gracias y mil veces gracias!», fue el mensaje emitido a través de sus medios oficiales.