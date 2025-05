El PSG celebra su primera Champions entre disturbios en París

La marea ‘Rouge et Bleu’ arrasó en Munich. El primer gol no tardó en llegar. Lo hizo desde los pies de Achraf Hakimi en el minuto doce. Un gol que hizo enloquecer a un Parc des Princes lleno de aficionados. Casi 50.000 personas acudieron a la casa de ‘Les Rouge et Bleu’ para ver un partido histórico, con un ambiente como si la final se jugase en ese mismo césped.

Aunque los aficionados sabían que en cualquier momento todo podía cambiar, el PSG mantuvo el liderazgo durante todo el partido e hizo vibrar a una afición, que no dudó en ningún momento de que esa Champions era parisina, y así fue. El Paris Saint-Germain conquistó su primera final de la Champions, gracias a Hakimi, Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Mayulu que fueron los encargados de sellar el partido: 5-0.

La llegada del quinto gol era casi imposible de creer para los aficionadosl. “¡¿Cinco?! ¡¿Cinco?!”, le gritaba un joven a su padre abrazados. El Parc des Princes enloquecía. Varios aficionados saltaban al campo, mientras los trabajadores del estadio intentaban contener la emoción. “Grábame, grábame”, le decía uno a su compañero. La afición se dejaba la voz cantando: “Ici, ce Paris”, (esto es París), y la luz roja de las bengalas iluminaban como nunca las gradas.

Un ambiente muy distinto al que se vivía en el exterior. Miles de aficionados empezaban la fiesta horas antes del partido. Bengalas, pirotecnia y mucho Paris Saint-Germain. Todos estaban seguros de que está noche la Champions era suya, pero en la previa también se producían las primeras tensiones, cuando varios supporters empezaron a lanzar pirotecnia contra la policía, que respondió con el lanzamiento de gases lacrimógenos y granadas disuasorias.

Unos enfrentamientos que empañaron el festejo, y que ya se han convertido en un habitual en la capital francesa, obligando a desplegar a miles de agentes y establecer ciertas restricciones en París.

5.700 policías protegiendo la capital

Desde primera hora, la ciudad se preparaba para la final de la Champions. “Esta vez sí”, afirmaba un parisino. “Esta noche es nuestra”, insistía.

Cualquier medida de seguridad es poca, porque París tiene experiencia y con esto no se la juega. Cerca de 5.700 agentes de policía se desplegaron para evitar cualquier incidente, mientras que los Campos Elíseos blindaban sus escaparates contra posibles saqueos.

Sin embargo, las autoridades no pudieron evitar los temidos disturbios. Con el segundo gol, un grupo de aficionados que se encontraba cerca del estadio invadieron la autopista principal, obligando a la policía a intervenir y detener a varios de ellos. También en los Campos Elíseos, se producían importantes disturbios a mitad del partido, a pesar de las medidas de seguridad establecidas.

A las 23h, el ministerio del interior anunciaba la detención de 81 personas. "Es insoportable que no se pueda hacer fiesta sin temer la barbarie de una minoría de matones que no respetan nada", lamentó el ministro del interior, Bruno Retailleau.

PSG hará parada en los Campos Elíseos

Al club le costó convencer a la Prefectura de París para que su equipo pudiera celebrar este domingo su primera Champions en los Campos Elíseos. Los disturbios que han causado las celebraciones del fútbol en los últimos años hacen que las autoridades teman no poder controlar la situación.

La prefectura alegaba la falta de efectivos que pudieran garantizar la seguridad de aficionados y jugadores. Sin embargo, el viernes llegó el visto bueno, según el medio RMC Sport, y este domingo el PSG de Luís Enrique hará una parada en los Campos Elíseos, a los pies del Arco del Triunfo, para celebrar con su ciudad una victoria histórica, porque las primeras veces nunca se olvidan y menos si es tu primera Champions.