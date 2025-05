El UCAM vence en Gran Canaria y se asegura su billete europeo (69-76)

No ha tenido que mirar el UCAM Murcia CB a otros marcadores para certificar el objetivo que andaba buscando en la última jornada de la Liga Endesa. Y es que el conjunto universitario hizo por sí mismo los deberes derrotando a un Dreamland Gran Canaria, que se jugaba la sexta plaza y su camino en el play off por el título que arranca este lunes, al que maniató y superó en varias facetas del encuentro (69-76).

De hecho, los universitarios llegaron a contar con 20 puntos de ventaja en un tramo final en el que la diferencia no finalmente no fue tan elevada. Sí lo suficiente para que el UCAM Murcia cierre el curso con un buen sabor de boca y logrando un billete directo para disputar competición europea la próxima temporada. La inclusión del Valencia Basket en la Euroliga, tras el anuncio de su ampliación, puede hacer que el club murciano repita participación en la Basketball Champions League gracias a la certificación de su noveno puesto esta campaña.

Iguala así su tercer mejor registro en la ACB y su tercera mejor marca de victorias -con diecisete- en una temporada. Pero es que, además, este triunfo supone su mejor marca en un mismo curso como visitante al alcanzar los nueve lejos del Palacio de los Deportes. Una cifra que nunca antes se había conseguido, superando las 8 de la temporada 2017-2018. Ha sido uno de los equipos más sólidos de la competición fuera de casa, tan solo superado por el Real Madrid, Valencia Basket y La Laguna Tenerife, y con el mismo balance a domicilio que Unicaja Málaga y Barça. Y eso es algo que los de Sito Alonso han logrado mantener independientemente de las circustancias que hayan tenido que superar.

Además, con esta gran actuación coral en Las Palmas, maniantando a su rival desde la defensa y dominando desde el rebote (27 capturas locales por 44 visitantes), la plantilla de Sito Alonso se quita así la espina del partido de la primera vuelta, donde fue el Gran Canaria el que arrasó a los universitarios en el Palacio impidiéndoles cualquier tipo de opción de victoria.

El base Ludde Hakanson, con 15 puntos y 3 asistencias, y el escolta Jonah Radebaugh (12 puntos) fueron los máximos anotadores del UCAM Murcia en un partido en el que también destacó y contó con minutos de calidad el canterano Will Falk tras su regreso en estas últimas semanas al finalizar su cesión en Segunda FEB. Además, el alero Howard Sant-Roos, tras recuperarse de su lesión muscular en el aductor, también fue clave en el devenir de un partido que cambió con el paso de los minutos de la primera mitad después de un arranque algo dubitativo.

Toque de atención en el arranque

Arrancó el partido el UCAM con el rápido toque de atención que tuvo que dar Sito Alonso a su equipo. Y es que después de tres pérdidas en los primeros compases y al no afinar ni en defensa ni en ataque, el entrenador univeristario tuvo que solictar tiempo muerto rápidamente tras el parcial de 12-5 con el que el Dreamland Gran Canaria tomó ventaja. Brussino, con 10 puntos en este cuarto, hizo mucho daño a un equipo universitario que consiguió reaccionar. Devolvió el parcial con un 2-10, con los triples de Hakanson y Gates, que le permitieron dominar el marcador superado el ecuador del cuarto (14-15). Aunque el equipo canario volvió a responder con las rotaciones para acabar este periodo por delante (23-17).

La segunda unidad marca el camino

Con Hakanson lastrado por las dos faltas cometidas en el primer cuarto, el UCAM inició el segundo capítulo del encuentro con Dani García, Radebaugh y Sant-Roos sobre la pista. Tres generadores de juego que además permitía mantener a raya a Homesley gracias a la defensa del alero cubano. Así se acercó de nuevo el equipo murciano en el marcador (23-22) e incluso volvió a adelantarse con un triple de Sant-Roos que sellaba un parcial de 3-10 en el cuarto para el 26-27. Los de Sito Alonso consiguieron cambiar las tornas gracias al trabajo de su segunda unidad, pero el partido perdió ritmo y el rebote ofensivo permitió a Radebaugh anotar desde el triple (32-32). La buena toma de decisiones en ataque permitió al UCAM ganar confianza también desde la defensa y provocar el tiempo muerto de Lakovic antes de finalizar la primera mitad tras dominar su rival holgadamente el rebote (32-37).

Un estelar Hakanson

Tenía un plan el conjunto universitario para el inicio de la segunda parte, y no le pudo salir mejor. Una canasta más tiro adicional de Ennis y dos puntos más de Birgander le permitieron contar con diez puntos de ventaja, su máxima ventaja en el partido, junto a su defensa en zona. Sin embargo, los triples de Shurna y Thomasson le rompieron los esquemas para apretarlo todo de nuevo (42-45). Dos acciones seguidas de Hakanson bajo el aro, más un tapón a Salvó, le permitieron al UCAM seguir en pie ante el paso adelante del Dreamland Gran Canaria. El base sueco confirmó su magnífico momento sobre la pista para anotar un triple a una mano sobre la bocina de posesión que dio más oxígeno a los suyos y abrir de nuevo brecha con una canasta de Kurucs (47-56). Los de Sito Alonso noquearon en este tramo a su rival, y eso le permitió cerrar el cuarto con diez puntos de ventaja (48-58).

Gran broche final

Abrió el cuarto Diagne desde el tiro libre y con un lanzamiento de media distancia que elevó la distancia a los 11 puntos a falta de ocho minutos para el final (49-62). Con el pívot, más Radebaugh, Sant-Roos y Falk en pista, el UCAM mantuvo su nivel defensivo ante un Gran Canaria que se agarraba a sus últimos intentos por recortar sin acierto. Radebaugh, desde el triple, elevó la renta hasta los 17 puntos a falta de seis minutos para concluir el partido (52-69). No aflojó el UCAM en ningún momento y la distancia ya era de 20 puntos a falta de cuatro minutos para la conclusión (55-75). No quiso bajar los brazos el Gran Canaria ni pasar página rápidamente para comenzar a pensar en su partido de play off, por lo que consiguió rebajar la renta por debajo de los diez puntos en los instantes finales tras un 14-1 de parcial (69-76). Sin embargo, el reloj corría a favor de los universitarios y el triunfo se marchó para Murcia.