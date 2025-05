El UCAM Murcia cierra la ACB ante el Gran Canaria en busca de la novena plaza

El UCAM Murcia CB pondrá el punto y final a la temporada esta noche en Las Palmas. Se enfrenta al Dreamland Gran Canaria esta noche (21.00 horas, Movistar +) en la que es la última jornada de la Liga Endesa y en la que buscará certificar la novena plaza. Si esto ocurre, se asegurará así el equipo universitario un gran aval para poder disputar competición europea la próxima temporada, especialmente una Basketball Champions League en la que las posibilidades para los murcianos se han abierto un poco más al tener el Valencia Basket pie y medio en la Euroliga ante su ampliación.

Todo pasa por vencer esta noche a un Dreamland Gran Canaria que también se está jugando mejorar su posición en la ACB. Y es que el equipo de Jaka Lakovic pelea por la sexta posición, que puede marcar su rumbo en un play off para que el que ya tiene el billete confirmado. No obstante, si el UCAM no es capaz de vencer en el Gran Canaria Arena esta noche, también podría ser noveno si La Laguna Tenerife, que se juega ser segundo, supera a un BAXI Manres que encadena cinco derrotas consecutivas.

Ennis y Radovic, del UCAM Murcia, en un entrenamiento. / Israel Sánchez

Además, una victoria del equipo universitario supondrá igualar varios registros e incluso marcar uno nuevo. Y es que si vence esta noche batirá su mejor registro a domicilio en una temporada en la ACB, alcanzando los nueve triunfos como visitante, algo que hasta ahora nunca había logrado. La victoria le supondría llegar a las 17 en su balance global, una cifra que es la tercera de su historia en la máxima competición, y que igualaría por tercera ocasión.

Tercer mejor registro en ACB

De hecho, la novena posición también supondría su tercer mejor registro en la competición, un hito que volvería a alcanzar. Tan solo superada por la quinta lograda el pasado año y la séptima en la campaña de 2015-2016, donde en ambas se llegó a disputar el play off por el título.

Para el encuentro Sito Alonso podrá contar con un Howard San-Roos que ya tuvo una primera toma de contacto ante el Leyma Coruña el pasado sábado tras superar su lesión muscular, mientras que será baja confirmada el alero DJ Stephens, por unas molestias en el talón de Aquiles, por lo que no podrá despedir la temporada vestido con la camiseta universitaria. El Dreamland Gran Canaria, por su parte, cuenta con todos sus efectivos disponibles.