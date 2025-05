El UCAM hace autocrítica antes de la gran final

El UCAM Murcia afronta la semana más importante del año. El domingo (19:00 horas, Popular Televisión) se sabrá el desenlace de todo el trabajo, para bien o para mal. Los universitarios tienen que darle la vuelta a la eliminatoria, después de salir mal parados en Sabadell, con un 2-1 en contra en la primera ronda de la final de los play off.

El encuentro de ida ante los catalanes estuvo marcado por una primera parte nefasta por parte de los de Germán Crespo. El milagro llegó a través de Rubén del Campo, que recortó distancias y dejó la serie abierta para los suyos. El cuadro azul y dorado tan solo necesita ganar por un solo gol para lograr el ascenso a Primera Federación.

Germán tendrá que calentarse la cabeza para encontrar una solución al carril derecho. José Ruiz salió expulsado del encuentro de ida por doble cartulina amarilla, pero además también acabó lesionado. El lateral valenciano acabó con una luxación acromioclavicular de grado 5 en su hombro derecho, y fue operado ayer en el hospital Mesa del Castillo. El reemplazo habitual sería Víctor Rodríguez, quien ya ha ocupado esa posición en varias ocasiones. Otra opción sería probar a Sevilla a banda cambiada, algo arriesgado, pero el lateral zurdo ha demostrado un gran nivel en este último mes, y Germán podría probarlo.

Lo que sí tienen claro los universitarios es que este domingo no pueden saltar al césped de la misma manera que lo hicieron ante el Sabadell. Tienen que ir a por la victoria, luchar con todo para poder brindarle a su afición el ascenso. Luque, al igual que el resto de sus compañeros, han hecho autocrítica. «Si tenía que pasar, mejor en el partido de ida que en el de vuelta. Hemos hecho autocrítica, sabemos que no lo hicimos bien en la primera mitad, no estuvimos al nivel que teníamos que estar, y a partir de ahí hemos hablado con el entrenador de las cosas que no pueden volver a pasar, y hacer todas las cosas buenas que hemos hecho, que son muchísimas», comentó.

El Sabadell no podrá contar con uno de sus dos delanteros y el otro es duda. Ustrell seguro que se pierde el encuentro por sanción. Bakayoko, en cambio, se tuvo que marchar lesionado. Habrá que esperar a la lista de convocados para saber si el ariete francés estará para la gran final de los play off en Murcia.