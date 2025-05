Fran Fernández: "Ya hemos vivido sensaciones parecidas a las del play off"

Llega el momento más esperado para el Real Murcia. El conjunto grana, después de no poder conquistar una primera plaza en el grupo II de Primera Federación que se adjudicó el Ceuta, se encuentra en el momento más esperado de la temporada. Es consciente de que todo lo realizado durante el año sirve de poco, porque estos dos exámenes de 180 minutos son los que marcarán su objetivo final. El primero de ellos llegará mañana ante el Nástic de Tarragona en el Nou Estadi (18.30 horas, FEF.TV).

«Es una semana nueva para nosotros; después de 38 jornadas, ya no vale de mucho lo que hayamos hecho hasta ahora. Vamos a jugar un partido de 180 minutos mínimo y vamos a jugar la primera parte», expresó ayer Fran Fernández, entrenador grana, en la previa del choque.

No obstante, el almeriense llega a este momento del curso tranquilo y confiado en las posibilidades de su plantilla. De hecho, diferentes situaciones vividas durante la presente campaña pueden servir para que su equipo mantenga la concentración ante cualquier imprevisto en el primer asalto de su eliminatoria ante el Nástic. «El play off puede ser diferente, en cuanto a que no hay mucho margen de error, pero nosotros ya hemos jugado durante la temporada bastantes partidos de play off. Me acuerdo de los encuentros ante el Hércules, el Ceuta o el Real Madrid Castilla… con el ambiente vivido y con la exigencia que siempre tenemos. Así que creo que ya hemos tenido sensaciones muy parecidas a las que nos podemos encontrar mañana», explicó el entrenador del Real Murcia en la rueda de prensa previa al choque.

Y es que el técnico grana se mostró tranquilo, confiando en que su equipo puede hacer una gran eliminatoria ante un rival que ha jugado tres play off en cuatro años y que el año pasado se quedó a un minuto de ascender a Segunda División. El cuadro murcianista afrontará esta eliminatoria con los privilegios que supone ser el segundo clasificado -el Nástic fue quinto del grupo I-, ya que contará con el factor cancha a su favor y con la posibilidad de adjudicarse la eliminatoria en caso de empate en una hipotética prórroga. Sin embargo, Fran Fernández quiso sacarse de la cabeza todas esas posibilidades de especular con el resultado en un momento dado.

«Para mí, un buen resultado en Tarragona sería ganar. Con eso queda todo dicho. Vamos a ir a ganar el partido, hay diferentes formas de hacerlo. Es muy importante saber leer las situaciones, saber cómo van a empezar ellos y cómo tenemos que arrancar nosotros. Y a partir de ahí habrá varios ‘minis’ partidos durante los 180 minutos. Pero no podemos ni ir a especular con el empate ni pensar que sería bueno perder por la mínima. Tenemos que ir a ganar, y tener siempre una mentalidad positiva y ganadora», comentó el entrenador grana.

Fran Fernández confirmó que están todos disponibles para el duelo ante el Nástic, a excepción del sancionado por amarillas Carlos Rojas. «Están todos disponibles, no recuerdo esta semana nada, ni un golpe. Alguno se ha recuperado milagrosamente también de algunas molestias de la semana anterior. La duda era Isi, que sí que ha arrastrado algunas molestias, pero ayer ha entrenado creo que al 100%, o sea, que no hay nadie de baja», confirmó .

Sobre el Nástic, el preparador murcianista reconoce que lo tiene muy estudiado e imagina mucha igualdad en estas semifinales. «El rival es un equipo que creo que es el mejor local, equipo local de la categoría; nosotros somos el mejor visitante. Ellos tienen un potencial ofensivo bastante grande, creo que es un equipo que genera buen juego desde atrás y arriba tiene mucha pólvora, pero nosotros somos un equipo que defiende en bloque muy bien, así que para mi va a ser un partido y una eliminatoria muy igualada», aseveró ayer en la previa del encuentro de mañana ante el conjunto catalán.