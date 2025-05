El FC Cartagena, ante el último reto en el fútbol profesional

Llegó la última semana de competición, llega el último fin de semana de fútbol en el Cartagonova esta temporada y es un alivio para todos los estamentos del club albinegro. El encuentro del próximo domingo a las 18:30 ante el Mirandés será el último en el fútbol profesional para la escuadra portuaria, tras una temporada para olvidar. Es un punto y aparte que desde el entorno del cuadro cartagenero se espera que sea solo de un año, pero que si no se hacen bien las cosas será difícil saber cuándo arrancará el siguiente del Cartagena en la Segunda División.

Los datos del club que preside Paco Belmonte son para llorar. Es el conjunto con más derrotas en la historia de la Segunda División desde que la componen 22 equipos. Ha perdido en 30 ocasiones esta temporada, algo que nunca había ocurrido. Además, descendió el pasado 13 de abril, cuando todavía restaban cinco jornadas; es el colista de manera matemática desde hace dos encuentros y ya es oficial que es el peor visitante de la categoría. Solo podría evitarse ese triste honor si el Tenerife pierde por once goles en la última fecha en su encuentro en el feudo del Almería.

Solo le queda un reto por delante al equipo que en este segundo tramo de competición dirige Guillermo Fernández Romo: no ser el peor local. Un objetivo que, por cómo se han puesto los horarios, puede esfumarse antes de que el cuadro albinegro salte al verde el próximo domingo. La única motivación a la que agarrarse puede desaparecer si el Racing de Ferrol, que juega el sábado, gana su encuentro. Ahora mismo el cuadro gallego en su feudo ha sumado la indigna cifra de 16 puntos, pero aun así ha sumado un punto más que el cuadro albinegro. Al jugar antes su encuentro frente al Real Sporting, si lograra la victoria, llegaría a los 19, inalcanzables ya para un Cartagena que está deseando que termine la tortura que está siendo la campaña 2024-2025.

Plantilla en cuadro

Guillermo Fernández Romo no tendrá que estrujarse en exceso la cabeza para formar el último once de la temporada. Si ya de por sí esta decisión no tiene la menor relevancia, debido a la intrascendencia del choque, se unen las bajas que tendrá el equipo en el último encuentro de liga.

La principal ausencia es la de Pablo Cuñat Campos, ya que el guardameta titular en esta temporada y el que para muchos es el jugador más determinante en este triste curso, no podrá despedirse de la afición, ya que estará convocado ya con la selección española sub-21. Al estar cedido, ya ha jugado todo lo que tenía que jugar con el club albinegro y ha puesto punto y final a su trayectoria. Es de los pocos jugadores que este año no ha supuesto un paso atrás en su carrera, ya que novias no le faltarán en este mercado estival. Su puesto bajo palos lo ocupará un Toni Fuidias, que ha pasado un año muy complicado en el ostracismo y que tiene la oportunidad de volver a reivindicarse.

No será la única baja en el cuadro cartagenero para la última jornada. Jorge More tampoco podrá estar ante el Mirandés, ya que en Gijón vio la quinta amarilla. Junto a ellos, Gastón Valles, Kiko Olivas y Luis Muñoz, por lesión, están prácticamente descartados para el choque. El caso del malagueño es la única duda, ya que su deseo desde que se lesionó hace meses era volver a vestirse de corto antes de que finalizara la temporada y solo le queda una oportunidad.

El reto del Mirandés

La vida de ambos conjuntos no tiene nada que ver. Se van a ver las caras dos equipos el próximo domingo que han vivido una temporada totalmente opuesta y que El Mirandés no lo tiene sencillo para celebrar el ascenso en el Cartagonova. Para que el equipo burgalés consiga el ascenso directo, necesita ganar su partido y esperar que ni Elche ni Real Oviedo lo hagan. Le bastaría con que ambos empataran, siempre y cuando los rojillos consigan la victoria, ya que solo les vale sumar los tres puntos para seguir con opciones. El Mirandés tiene el enfrentamiento directo ganado frente al Elche, pero lo pierde con el Oviedo. Existe la posibilidad de un triple empate a 75 puntos -si el Elche empata y tanto Mirandés como Oviedo ganan-, aunque en ese escenario también saldría beneficiado el equipo dirigido por Eder Sarabia. En cualquier caso, está claro que el Elche, desde el Martínez Valero, es quien tiene el control de la situación.