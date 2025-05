La última oportunidad para encontrar la mejor versión de ElPozo

La carrera por el título de liga ha empezado. Y ElPozo Murcia comineza esta noche (20.30 horas, FEF TV) los play off frente a Peñiscola. Es el turno de los murcianos de hacer ‘reset’ de la temporada y afrontar estos dos partidos que tiene por delante con otra mentalidad para buscar avanzar a la siguiente ronda.

Hay que dejar atrás todo lo ocurrido a lo largo de la fase regular del campeonato y fijarse un nuevo objetivo. De nada vale fijarse en los puntos que se han dejado por el camino o los errores cometidos; los murcianos tienen que poner toda la carne en el asador a partir de esta noche para poner a su favor la eliminatoria ante Peñíscola desde el primer momento.

Josan González, en rueda de prensa, habló sobre que quería dejar las excusas, y citó lo mencionado por Marcel hace unos días. «Soy un enemigo del esquiismo y de las excusas, y ayer Marcel acertó con sus palabras. Queda aferrarse al trabajo de los dos partidos que nos quedan para intentar limpiar la imagen que hemos dado durante la temporada», dijo el técnico de ElPozo Murcia.

Al mismo tiempo, sabe que los play off son una competición aparte y ahora es un todo o nada. Los murcianos saldrán a dejarse la piel y a intentar pelear hasta el máximo para avanzar a la siguiente eliminatoria. «Toca enfocarse en mañana, dar todo para ganar y, si hace falta, perder 3 jugadores en una batalla, perderlos. Ir punto a punto, y ya luego ver dónde nos pone la competición, pero lo primero es recuperar nuestra esencia», comentó.

Para el encuentro de esta noche, Josan ya podrá con la totalidad de su plantilla. A excepción de Edu Sousa, quien no aparecerá más en este presente curso. David Álvarez está en la recta final de su recuperación y no se sabe si podrá llegar.