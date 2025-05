El Real Murcia, al asalto de un Nou Estadi inexpugnable

Llega el Real Murcia a los play off con la corona de mejor visitante de toda la Primera RFEF. Hasta 34 puntos han sumado los granas en los 19 partidos que han disputado lejos de Nueva Condomina. Números sobresalientes que los de Fran Fernández intentarán hacer valer en esta fase de ascenso, especialmente en el partido de este sábado en Tarragona. Y es que da la casualidad que los granas pondrán a prueba su superioridad a domicilio ante un Nástic que ha construido una muralla numantina alrededor del Nou Estadi.

De los 57 puntos disputados en el estadio tarraconense, hasta 41 se han quedado en casa. O lo que es lo mismo, el Nástic ha ganado el 71% de los puntos que ha jugado delante de su afición. Con hasta doce victorias como local, solo dos equipos han sido capaces de derrotar a los catalanes en el Nou Estadi, un Nou Estadi donde no pierden desde el pasado 15 de febrero.

En aquella jornada 24, el Bilbao Athletic se impuso por 2-0 gracias a los goles de Ibai Sanz, que adelantaba a los leones en el minuto 15, y de Iker Valera, ya en el 79. Anteriormente solo habían perdido con la Cultural Leonesa, aunque los locales vendieron bastante cara su derrota ante un rival que se ha acabado proclamando campeón del Grupo I. A la media hora los leoneses ya ganaban 0-2, pero el Nástic supo reponerse a la vuelta del descanso. Víctor Narro y Pol Domingo igualaban en apenas tres minutos (54 y 57). Hubo que esperar al 95 para que la Cultural lograra el 2-3 definitivo en un encuentro que se disputó en diciembre de 2024.

40 goles como local

Tanto el Athletic B como la Cultural deben ser ahora el espejo en el que tiene que mirarse el Real Murcia si quiere salir victorioso de un estadio donde el Nástic ha celebrado hasta 40 goles. De hecho, en la liga regular, solo ante el filial rojiblanco se quedaron sin marcar los tarraconenses. Destacan goleadas como el 5-1 que lograron el 30 de marzo frente a la Ponferradina. Y eso que los visitantes se adelantaban en el marcador con un tanto de Álex Mula. Otra manita recibió la Gimnástica Segoviana. Por su parte, el Unionistas se marchó del Nou Estadi con un 4-0 en la mochila, mismos goles que también encajó el Real Unión (4-1).

En mayo, golpe al banquillo

Más espesos han llegado los de Tarragona a un final de temporada marcado por el cambio de entrenador. Las derrotas a domicilio ante la Cultural y el Andorra dejaban más que tocado a Dani Vidal, que era destituido tras el empate en el Nou Estadi contra el CD Lugo (2-2). Dejar escapar el 2-0 de ventaja que los locales tenían al descanso fue la gota que colmó el vaso para la directiva, que no dudó en despedir al técnico aunque solo faltaban dos jornadas para el final.

Con Dani Vidal fuera, el Nástic apostaba por Luis César Sampedro, un viejo conocido para la afición tarraconense. Aunque debutó con un 2-2 en el campo de la Gimnástica Segoviana; se volvió a encontrar la paz de vuelta al Nou Estadi. En la última jornada firmaban otra victoria en casa (2-0), esta vez frente al Arenteiro.

¿Vale el empate?

Viendo los números del Nástic en casa, muchos se conformarían con el empate teniendo en cuenta que la vuelta de esta primera eliminatoria se resolverá en Nueva Condomina. Pero es que hasta empatar en el Nou Estadi es difícil. Los catalanes solo han cedido cinco empates en la temporada, dos de ellas llegaron en la jornada 1 y 2 -empataron a uno tanto con el Ourense como con el Sestao River-, la tercera sucedió en noviembre, cuando el Andorra rescataba un punto; y los otros equipos que han podido puntuar en el campo del barrio de la Vall de l’Arrabassada son el Amorebieta el 26 de enero (1-1) y el Lugo este mismo mes de mayo (2-2).

Desplazamiento el viernes

El Real Murcia ha cambiado un poco su día a día al jugar el sábado en Tarragona la ida de la primera eliminatoria del play off de ascenso. La rueda de prensa de Fran Fernández será este jueves antes del último entrenamiento del equipo en Nueva Condomina, porque el viernes a primera hora de la mañana, la plantilla se subirá al autobús para desplazarse hasta Tarragona. El entrenamiento previo al partido se realizará esa tarde del viernes, pero en territorio catalán.

Ayer, tras la sesión de trabajo en el estadio, Esteban Saveljich hablaba de la «ilusión» por jugar el play off, pero también dejaba claro lo mucho que van a tener que trabajar para conseguir el deseado ascenso. «Todos los que estamos jugando los play off en este momento somos favoritos. No creo que haya ningún equipo que se destaque más en esta instancia. Si todos hemos llegado es por algo, porque todos somos buenos equipos, porque todos tenemos cosas buenas como cosas malas, pero creo que favoritismo no tieneninguno de los que estamos ahora mismo en los play offs». El jugador habló además de que en el fútbol «ya no se gana en ningún lado con el nombre, con la historia y con la camiseta», valorando el trabajo realizado en esta liga por el Real Murcia: «Hay cosas que mejorar, pero si llegamos a esta altura de la temporada en segundo lugar haciendo 64 puntos es porque hemos hecho muchas cosas bien».

Aficionados del Real Murcia comprando entradas en Nueva Condomina para el partido de vuelta / Prensa Real Murcia

10.000 entradas vendidas

Para ese partido de vuelta del 7 de junio en Nueva Condomina ya se va notando el ambiente entre los aficionados. El Real Murcia anunciaba ayer que ya se han superado las 10.000 entradas vendidas. Los abonados, que tienen que pagar para este choque, no quieren esperar para tener sus localidades, de ahí que desde que el lunes se pusieran a la venta, muchos aprovecharan para adquirirlas de forma online. El objetivo del Real Murcia es llenar Nueva Condomina para ese duelo de vuelta frente al Nástic.