El Nástic-Real Murcia se podrá ver en la pantalla gigante del ZigZag

Cuatro partidos. Eso es lo que separa al Real Murcia del ascenso a Segunda División once años después. Cuatro partidos y dos eliminatorias en la que la primera de ellas arranca este sábado (20.30 horas, FEF.TV) en el Nou Estadi ante el Nástic de Tarragona. El conjunto grana, después de no poder conquistar una primera plaza en el grupo II que se adjudicó el Ceuta, se encuentra en el momento más esperado de la temporada. Es consciente de que todo lo realizado durante el año sirve de poco, porque estos dos exámenes de 180 minutos son los que marcarán su objetivo final.

Para ello, estará arropado de cerca de mil seguidores murcianistas que han obtenido su localidad a través del sorteo realizado por el club para acudir este sábado al Nou Estadi. Sin embargo, para todos los seguidores que no hayan sido agraciados y quieran reunirse para seguir el partido, lo podrán hacer. Y es que el centro de ocio ZigZag retransmitirá el primer encuentro del Real Murcia en el play off de ascenso al fútbol profesional, algo que no afronta desde hace siete años.

Todos los murcianistas que no puedan desplazarse a Tarragona podrán reunirse para contemplar el encuentro de este sábado y confiar en un buen resultado de los suyos para el partido de vuelta, que se disputará siete días más tarde en Nueva Condomina. La vuelta está fijada para el sábado 7 de junio a las 20.30 horas y muchos abonados y seguidores ya han retidado sus localidades, que se puede hacer a través de la página web del Real Murcia.

Fran Fernández, el entrenador grana, llega a este momento del curso tranquilo y confiado en las posibilidades de su plantilla. De hecho, diferentes situaciones vividas durante la presente campaña pueden servir para que su equipo mantenga la concentración ante cualquier imprevisto en el primer asalto de su eliminatoria ante el Nástic. “El play off puede ser diferente, en cuanto a que no hay mucho margen de error, pero nosotros ya hemos jugado durante la temporada bastantes partidos de play off. Me acuerdo de los encuentros ante el Hércules, el Ceuta o el Real Madrid Castilla… con el ambiente vivido y con la exigencia que siempre tenemos. Así que creo que ya hemos tenido sensaciones muy parecidas a las que nos podemos encontrar mañana”, explicó el entrenador del Real Murcia en la rueda de prensa previa al choque.