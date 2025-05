Movistar Inter arrasa al Jimbee Cartagena en el segundo tiempo

Goleada inapelable del Movistar Inter por 6-1 frente a un Jimbee Cartagena que supo frenar al cuadro madrileño en el primer periodo, pero fue superado por completo en la segunda mitad. Las faltas cometidas en la segunda parte, la falta de acierto en ataque y la calidad del rival resultaron decisivas para que el primer punto de la eliminatoria se quedara en Torrejón de Ardoz.

La primera parte se resume en que ambos conjuntos tuvieron mucho miedo a perder. Prácticamente no se arriesgó y eso provocó que las ocasiones de gol en los primeros 20 minutos se pudieran contar con los dedos de una mano, hecho que es muy poco habitual en el fútbol sala. La más clara fue, además, doble y la tuvo el cuadro madrileño. Un balón suelto en la frontal que lo golpeó Javi Mínguez, pero el esférico se estrelló en el larguero y el rechace no supo aprovecharlo Carlos Bartolomé, ya que Chemi, con una gran intervención, evitó el gol. El Jimbee tuvo sus opciones en una arrancada de Gon Castejón, un chut de Mellado y un disparo de Osamanmusa, pero entre la falta de claridad y un seguro Jesús Herrero, el resultado con justicia no se movió.

En el descanso del partido, la mente de los presentes y de los telespectadores viajaba al choque liguero entre ambos en ese mismo escenario, donde acabó sin goles y con el peligro real de que eso pudiera repetirse e ir irremediablemente el encuentro a la prórroga.

Duda, contrariado en el banquillo / Prensa Movistar Inter

Tras el descanso, otro partido

Nada más reanudarse el choque, el guion del encuentro cambió por completo. Se pasó de un ritmo plomizo, sin intención de arriesgar a un partido donde el balón iba de un área a otra y las ocasiones se empezaron a suceder. Por parte del Jimbee la tuvo Motta en un libre directo y la más clara, en el inicio del segundo tiempo, la tuvo Waltinho en una jugada en la que el brasileño no llegó por milímetros. También atacaron los locales, los de Alberto Riquer, que avisaron en una jugada de Ordóñez. El gol llegó a los cinco minutos de la reanudación y lo anotó el cuadro local. Podía acabar en ambas porterías, pero lo celebraron los aficionados del cuadro madrileño. En una jugada por la banda el esférico le cayó tras un rechace a Raúl Gómez que no perdonó y puso el 1-0.

Las faltas resultaron decisivas

A falta de diez minutos para el final, el Jimbee Cartagena hizo la quinta falta y eso fue el fin del encuentro. El partido cambió por completo y ya fue un dominio del cuadro local. Drahovsky hizo el 2-0 precisamente cuando llegó la sexta falta que le otorgaba al conjunto interista un doble penalti. El eslovaco, a la segunda porque se tuvo que repetir, hizo el 2-0. Sin tiempo para asimilar el golpe, llegó el 3-0 en la jugada siguiente. De nuevo Drahovsky, que alojó en el fondo de las mallas un balón desde la banda de Barona.

El choque quedó finiquitado a falta de cinco minutos para el final cuando Duda ordenó el portero jugador, y en una mala combinación se aprovechó el conjunto telefónico. Cecilio, a placer, sin portero, marcaba el 4-0 que hacía a ambos equipos pensar en el choque del domingo.

En los tres últimos minutos hubo tres goles que no tuvieron importancia al estar el choque totalmente terminado. Pablo Ramírez anotó el tanto de honor para el Jimbee Cartagena, mientras que Raúl Gómez y Cecilio, aprovechando los fallos del portero jugador del cuadro portuario, anotaron dos goles en el último minuto para aumentar un marcador y dejar un resultado doloroso para los cartageneros.

El domingo a las 13:00, nueva batalla y sin margen de error para el Jimbee Cartagena. No puede perder si no quiere poner punto y final a su temporada.