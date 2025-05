"Hemos pedido una reunión a los responsables del FC Cartagena, pero no hemos recibido respuesta"

Eduardo Noguera Valero (30 de noviembre de 1968) es el fundador de la peña Norte Albinegro y, desde el pasado 22 de mayo, es el presidente de la Federación de Peñas del FC Cartagena. El cartagenero venció en las elecciones al otro candidato, José Carlos Bernal, por 27 votos a 16 con dos abstenciones. Una victoria clara que respalda la idea de proyecto del nuevo presidente. Con el gran objetivo de unir a toda la afición en un momento complicado institucionalmente, arranca su etapa al frente de la federación de peñas albinegras.

¿Cuál es tu primer recuerdo del fútbol y de ir a ver al Cartagena?

Mi primer recuerdo lo tengo muy presente. Tenía 3 años y me compraron un traje de futbolista y me hizo mucha ilusión. En aquella época no era muy habitual. Y bueno, relacionado con el Cartagena, pues a los 12 años aproximadamente, cuando empecé a ir con mi tío a ver al equipo al campo. Desde aquella época, salvo por un pequeño paréntesis en el medio que me fue imposible, siempre he sido abonado.

¿Hubo algún momento en concreto que te enganchó al equipo de tu tierra?

No, el hecho de ir asiduamente con mi tío hizo que eso entrara en mí. Me saqué el carnet juvenil en su día y desde entonces siempre he estado vinculado.

¿Cuál fue la principal motivación para presentarse a las elecciones?

Cuando dimitió la junta directiva actual, nos juntamos un grupo de gente que ya nos conocíamos; algunos ya habíamos estado en antiguas directivas de la federación y decidimos presentar esa candidatura y nos presentamos a las elecciones.

Ha tenido mucho respaldo en las elecciones. ¿Hay alguna petición en concreto entre la gente que te ha dado ya la confianza?

No, como tal no me han pedido todavía nada. Una de las cosas que siempre le he dicho es que si salíamos elegidos, en breve habría una asamblea en la cual, entre otras cosas del orden del día, pues iría ese punto. Nosotros queremos escuchar a las peñas cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades y, a partir de ahí, ver qué podemos hacer y en qué podemos trabajar.

Asume el cargo seguramente en el momento más complicado del club en los últimos años y sobre todo con esa sensación de que la afición se ha ido desenganchando. ¿Lo tiene más difícil que otros?

A ver, la situación del Cartagena en su historia siempre ha sido como un tobogán. Siempre ha tenido subidas y bajadas porque hubo una situación bastante peor que la que tenemos actualmente, que precisamente fue cuando estuvimos a punto de descender antes de la llegada de Paco Belmonte y compañía en el año 2015. Creo que aquella situación era bastante más grave que la que hay ahora, que no quiero decir con ello que la actual no sea grave. No creo que sea peor. ¿Sobre la afluencia? La gente es soberana y puede tomar sus propias decisiones, faltaría más. Yo tengo una opinión personal y para mí el partido de fútbol va por delante de todo porque entiendo que tenemos que apoyar independientemente de que no haya una buena. La gente ha decidido que no y lo respeto.

Hay 26 peñas y alrededor de 2.500 peñistas. ¿El objetivo es mantener esa cifra la próxima temporada?

Desgraciadamente, pienso que marcarse ese objetivo sería una utopía. Creo que va a disminuir el número de abonados y con ello posiblemente disminuya el número de peñistas. Eso sí, yo creo que se van a mantener la inmensa mayoría de las peñas.

¿Te han felicitado desde el club por el nombramiento?

Sí. La noche en la cual salí elegido, recibí un whatsapp personal de Manolo Sánchez Breis dándome la enhorabuena. Es el único contacto que he tenido desde el club.

¿La intención es hablar con el club?

Sí. El mismo viernes mandamos un correo al club solicitando una reunión de presentación de la nueva junta directiva. Estamos a la espera de una respuesta.

La campaña de abonos es un tema muy importante. Este curso, además con el descenso de categoría y, por consiguiente, con la bajada significativa de ingresos con las televisiones, el tema de los abonos y la taquilla tiene mucha más importancia. ¿Te da miedo esta campaña de abonos?

Al final son decisiones personales, claro, las personas. Está claro que el sentimiento general ahora es que no vamos a tener el número de abonados que hemos tenido esta temporada ni por asomo y afectará económicamente. Igual es producto de un calentón y finalmente se abonan, pero mucha gente ha manifestado que no quiere renovar; ahí nadie puede hacer nada, son decisiones personales. Lo vamos a descubrir en las próximas fechas.

¿El hecho de que sigan los mismos dirigentes es el mayor problema en la bajada de abonos o el descenso de categoría?

Cada persona tendrá sus ideas. Sí que es cierto y se oye y se ha oído mucho en ambientes futbolísticos que, si esta directiva sigue, ellos no se harán socios. Es así. Al final es una decisión personal de cada uno, como he dicho. Lo que sí tengo claro es que vamos a disminuir el número de abonados. Espero equivocarme, deseo equivocarme, pero la realidad me dice que hay mucha gente descontenta y que no está por la labor de abonarse de nuevo.

Para terminar, ¿qué objetivos tiene a medio plazo?

El primero, trabajar. Trabajar por y para las peñas. Lo segundo, unir. Cuando hablo de unir a las peñas, quiero que quede claro que es que vayamos todos a una. Y bueno, después, tenemos muchas ideas en la junta directiva, como por ejemplo recuperar el Día del Peñista y recuperar los homenajes a entidades o a personas a través de la propia Federación de Peñas. Queremos tener transparencia. Que sea una federación de peñas transparente tanto a nivel económico como a nivel de trato humano. También tenemos previsto reactivar de nuevo el canal de YouTube y mejorar en el asunto de las redes sociales. Nos toca ponernos a ello desde ya.