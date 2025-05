Fran Fernández: “Vamos a Tarragona a ganar”

Fran Fernández compareció ante los medios en la previa del encuentro ante el Nástic y el primer mensaje que mandó es que en Tarragona se jugará la primera parte y nada quedará decidido: “Es una semana nueva para nosotros; después de 38 jornadas, ya no vale de mucho lo que hayamos hecho hasta ahora. Vamos a jugar un partido de 180 minutos mínimo y vamos a jugar la primera parte”.

El técnico grana ha confirmado que están todos disponibles para el duelo ante el Nástic: “Están todos disponibles, no recuerdo esta semana nada, ni un golpe. Alguno se ha recuperado milagrosamente también de algunas molestias de la semana anterior. La duda era Isi, que sí que ha arrastrado algunas molestias, pero ayer ha entrenado creo que al 100%, o sea, que no hay nadie de baja”, confirmó el entrenador.

Sobre el Nástic, el preparador murcianista reconoce que lo tiene muy estudiado e imagina mucha igualdad en estas semifinales: “El rival es un equipo que creo que es el mejor local, equipo local de la categoría; nosotros somos el mejor visitante. Ellos tienen un potencial ofensivo bastante grande, creo que es un equipo que genera buen juego desde atrás y arriba tiene mucha pólvora, pero nosotros somos un equipo que defiende en bloque muy bien, así que para mi va a ser un partido y una eliminatoria muy igualada”.

Hay locura dentro del murcianismo, tanto para el partido de ida como para el de vuelta. En ese aspecto, Fernández: “Tenemos la mejor afición. No solo por los más de 1000 que van a ir a Tarragona, es que lo han demostrado durante toda la temporada a viajes muy largos”, reconoció orgulloso el entrenador.

Fran Fernández ha puesto en valor a sus 25 futbolistas, recordando que 24 de ellos han sido titulares en algún momento de la temporada, pero se le ha preguntado por dos en concreto. Sobre Flakus ha puesto énfasis en su profesionalidad: “Es un chaval muy humilde, muy trabajador, normalmente es de los primeros en llegar y el último en irse. Es un futbolista que tiene muy claro qué quiere hacer con su vida profesional y a nosotros, lógicamente, nos ha venido muy bien”.

Fran Fernández, en una rueda de prensa / Prensa Real Murcia

También se refirió a Jorge Yriarte, que tampoco ha ido convocado con la selección de Venezuela: “Creo que sí que ha hecho un esfuerzo, otra prueba más del compromiso de esta plantilla esta temporada, que entre todos hemos conseguido que sea una familia. Todo el mundo está enchufadísimo y creo que tiene mucho mérito. Yriarte por supuesto, que es un jugador importante para nosotros, lo ha sido durante toda la temporada y esperemos que lo sea en este play-off” confirmó Fran Fernández.

Solo vale la victoria

Al Real Murcia le valdría un empate tras la prórroga del partido de vuelta, pero no es algo en lo que piense el técnico murcianista: “Para mí un buen resultado en Tarragona será ganar; con eso queda todo dicho. Nosotros vamos a ir allí a ganar el partido. Hay diferentes formas de poder ganar un partido; creo que es muy importante saber leer las situaciones, saber cómo ellos van a empezar el partido, cómo lo tenemos que empezar nosotros, que no tenemos ninguna duda, y a partir de ahí habrá mini partidos. Nosotros tenemos que ir a Tarragona a ganar; nuestra mentalidad siempre tiene que ser ganadora y positiva”.

Sobre el once, no dio pistas, pero confirmó que tiene la idea clara el entrenador grana: “Tengo muy claro el once, a falta de un par de detalles. Tengo muy claro el partido que tenemos que hacer”, concluyó Fran Fernández.