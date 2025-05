ElPozo Murcia se estrella en los penaltis

ElPozo Murcia cae en penaltis en el primer partido de los play off ante Peñíscola (4-1). Los de Josan González pelearon hasta el final, pero fallaron desde la pena máxima. El domingo a las 19:30 se decidirá todo en el Palacio de los Deportes.

Se notaba que habían arrancado los play off, y que solo valía ganar. ElPozo no pareció entender esa mentalidad, cuando Peñíscola, nada más comenzar el encuentro, ya había abierto el marcador con un gol en el segundo palo de Paniagua. Lo peor vino minutos después cuando Yereay, a placer, puso el 2-0. Los murcianos habían salido mal en defensa.

ElPozo Murcia no quiso bajar los brazos tan pronto. Quiso hacerse notar sobre el parqué y así lo consiguió. Los locales cometieron una falta en la frontal, que tras una jugada ensayada, Felipe Valerio, desde el costado, puso el esférico en la escuadra del palo largo. EL gol hubiera servido para algo más si lo hubieran aguantado, pero al minuto Peñíscola volvió a ampliar su ventaja. Otro error defensivo que aprovechó Pablo Muñoz para batir a Juanjo en el segundo palo.

El partido estaba siendo la clara definición de fútbol: no siempre gana el que mejor juega, sino el que más goles marca. Los murcianos estaban sometiendo a los locales, incluso volvieron a recortar distancias con un gol de Esteban aprovechando un rebote de Gus. Pero nuevamente, la réplica de Peñíscola fue instantánea. Esta vez fue Juanki quien volvió a anotar al segundo palo.

Todo parecía que el encuentro se iba a marchar con la ventaja de dos goles para Peñíscola, porque el tiempo se estaba agotando. Lo que no se estaba concluyendo eran las energías de Felipe Valerio, quien casi sobre la bocina consiguió sacar un latigazo desde la lejanía para batir a Gus y ponerse a un solo gol de distancia antes del descanso.

Tal y como terminó el primer tiempo, arrancó el segundo. Felipe Valerio recortó distancias al borde del minuto 20, y en el arranque del último tramo volvió a aparecer para igualar la contienda. Robó el capitán y en la frontal buscó el disparo para poner las tablas. Minutos después puso por delante a los suyos con un disparo al palo corto.

El encuentro se volvió un intercambio de golpes por parte de ambos conjuntos. Peñíscola sacó fuerzas y con dos goles le dio la vuelta a la tortilla, volviendo a ponerse por delante en el marcador. Justo después, ElPozo pagó con la misma moneda. Felipe Valerio firmando el póker, y después Marcel sumaron dos tantos y pusieron el 6-7 a su favor. El encuentro estaba en su último suspiro, faltando segundos para el final, y como no podía ser de otra manera, Peñíscola, en botas de Elías, igualó el choque y mandó el partido a la prórroga.

En la prórroga no se cambió el marcador y todo se decidió en la tanda de penaltis. En los lanzamientos, ElPozo Murcia no estuvo fino y perdió el primer duelo de los play off frente a Peñíscola. El domingo tendrán la oportunidad en el Palacio de los Deportes de forzar el tercer encuentro.