"En el UCAM Murcia tenemos que luchar como Astérix y Obélix"

El UCAM Murcia CB pondrá este viernes el punto y final a la Liga Endesa esta temporada con su último enfrentamiento ante el Dreamland Gran Canaria (21.00 horas, Movistar +). El conjunto universitario buscará una victoria que le permita conquistar definitivamente la novena plaza, que puede significar un buen aval para disputar competición europea la próxima campaña, y alcanzar por primera vez la marca de nueve triunfos como visitante en un mismo ejercicio en la ACB.

Por este motivo, Sito Alonso confía en poder mantener también en el último partido esas buenas sensaciones que ha desplegado su equipo a domicilio durante todo el año ante un rival que le superó en el Palacio de los Deportes en la primera vuelta, y que también se está jugando la sexta plaza y su camino en las eliminatorias.

Un play off en el que los universitarios no han podido certificar su billete esta temporada tras alcanzar las finales por el título en la pasada, pero en el que pueden igualar la tercera mejor clasificación de su historia (novenos) y su tercer mejor balance (17 triunfos) si vencen en Las Palmas. Aunque, a pesar de esto, ningún jugador de la plantilla ha sido escogido entre los mejores de la temporada en la Liga Endesa, especialmente un Dylan Ennis que es el tercer mejor anotador de la competición.

Sito Alonso, entrenador del UCAM CB, junto a Dylan Ennis esta temporada. / Prensa UCAM CB

«De este año no puedo decir que tengan que estar en el mejor quinteto, pero el año pasado fuimos segundos y no hubo ni uno. Por lo que tenemos que ser uno en todo, cuidarnos nosotros mismos, porque intentamos hacer las cosas un poco como ‘Astérix y Obélix’. Es el significado más parecido a lo que veo que nos pasa a nosotros. Todos los jugadores que están en ese quinteto merecen estar ahí, obviamente, pero que no esté Dylan Ennis en ninguno de los dos quintetos es un poco no valorar a un jugador que está haciendo lo que no hacía habitualmente en otras temporadas. Ya no solo anota, es el máximo asistente del equipo y un jugador que hace unos esfuerzos defensivos mucho más altos que en toda su carrera. Además, es una persona fantástica que encina da un juego fantástico a la ACB por su capacidad de sonreír, de cuidar a la gente, de respetar al rival... Por eso digo muchas veces que tenemos que luchar de una forma mucho más grande todos juntos», explicó Sito Alonso.

Sobre la posibilidad de alcanzar la novena plaza y el récord victorias como visitante en una temporada, el técnico universitario también resaltó la importancia de mostrar un buen nivel ante un rival que en la primera vuelta se impuso claramente en el Palacio. «Lo que realmente me motiva es intentar jugar mejor que el día que jugamos aquí, no es que jugáramos mal, es que ellos jugaron muy bien. Hicieron cosas muy buenas y ellos también se están jugando cosas en la lucha de la liga Endesa, porque es increíble las cosas que se está jugando todo el mundo en la última jornada. Lo que más me motiva es tener un nivel muy alto como estamos teniendo en el noventa por ciento de las salidas de esta temporada», añadió.

Stephens, baja

Sito Alonso contará con la baja de DJ Stephens, al igual que en el partido ante el Leyma Coruña, por unas molestias en el talón de Aquiles, por lo que no finalizará la temporada en la pista con la camiseta del UCAM Murcia, pero sí que podrá contar con un Howard Sant-Roos que el pasado sábado ya contó con una primera toma de contacto tras superar una pequeña rotura muscular en el aductor.