Jimbee y ElPozo, ante rivales a los que no han ganado

Llegan los play off de la Primera División del fútbol sala nacional. Jimbee Cartagena, como quinto clasificado, y ElPozo Murcia, octavo, están inmersos en los mismos con el factor cancha en contra en los cuartos de final. Y ambos se enfrentan a partir de este jueves a rivales a los que no han sido capaces de ganar esta temporada en la liga regular. Si superan la primera ronda, se daría una un derbi regional en semifinales, por lo que no se podría repetir una final como el curso pasado.

Movistar Inter-Jimbee Cartagena

El Jimbee Cartagena repite los cuartos de final de la pasada campaña contra el Movistar Inter. Los madrileños, que han sido cuartos en la liga, ganaron recientemente la Copa del Rey que se disputó en Cartagena, donde rompieron una larga sequía de títulos. En la liga regular, el conjunto de Alberto Riquer, que el verano pasado se llevó a tres jugadores que fueron campeones con el Jimbee (Bebe, Javi Mínez y Lucao), ha sido uno de los máximos realizadores del campeonato, además de tener a los dos jugadores que han acabado la liga con más goles, Cecilio (24) y Drahovsky (22), otro ex de los cartageneros.

Todas las imágenes del Jimbee - Burela / Loyola Pérez de Villegas

En el pabellón de Torrejón de Ardoz, donde este jueves (20:30 horas, Teledeporte) se disputa el primer encuentro, han ganado 8 partidos, empatado 4 y perdido 3, mientras que fuera han sumado más puntos merced a 10 triunfos y un empate. En ninguno de los dos duelos ligueros fue capaz el conjunto de Duda de imponerse. En la primera vuelta, en Cartagena, el Jimbee perdió por 1-4, mientras que en la segunda se registró un empate a cero. Además, los interistas llegan a los play off en un buen momento de forma. Entre liga y Copa del Rey, llevan seis encuentros sin perder con un balance de cinco triunfos y un empate, el cedido el pasado sábado ante el Noia Portus. El segundo partido, en Cartagena, se jugará el domingo a las 13:00 y también será ofrecido por Teledeporte. Habrá un tercero en Torrejón en caso de estar igualada la eliminatoria

Servigroup Peñíscola-ElPozo Murcia

En el mismo lado del cuadro se encuentra ElPozo Murcia. Después de perder en la última jornada ante Osasuna en casa, los de Josan González acabaron octavos y se han visto condenados a enfrentarse en cuartos de final al Servigroup Peñíscola, la revelación de la temporada y campeón de la Copa de España que se disputó en Murcia. El primer partido se juega este jueves (20:30, FEF TV) en el pabellón peñiscolano, y el segundo, el domingo en el Palacio (19:30, FEF TV). En otras campañas, el conjunto murciano sería el favorito, pero dada la liga firmada por los de Josan González, las apuestas caen claramente del lado castellonense.

Marcel conduce el balón durante el partido / ElPozo Murcia Prensa

El Peñíscola se proclamó campeón de la liga regular después de ganar 20 partidos y perder solo seis. Además, ha sido el equipo más realizador, con 126 tantos (4,2 de media) con el almeriense formado en ElPozo Paniaga como goleador (22 tantos). Pero Diego Sancho, Elías, otro ex de los murcianos, Víctor Pérez y Luciano Gauna también ven puerta con asiduidad. Liderados en el banquillo por Santi Valladares y desde la portería por el veterano Gus, terminaron la liga con cinco victorias consecutivas, entre ellas una contra ElPozo (5-4), al que también derrotaron en Murcia (3-4).

Un triunfo y un empate en los últimos cinco partidos es pobre balance de un ElPozo que tiene la oportunidad de enderezar en los play off una campaña para el olvido. Pero mucho tendrá que mejorar el equipo de Murcia para derrotar a un Peñíscola que ha demostrado durante el curso que es un rival sólido en defensa y con mucha pólvora en ataque.