Compro entrada para el Nástic-Real Murcia

Será el sábado cuando se abra en el Nou Estadi la primera batalla para conseguir el ascenso a Segunda División. Pero a la espera de que Nástic y Real Murcia midan sus fuerzas en ese partido de ida, los aficionados de uno y otro equipo ya han empezado su pelea por conseguir entradas para una eliminatoria de altos vuelos y de la que saldrá uno de los finalistas.

Es la afición del Real Murcia una de las más viajeras. Y si a eso unimos que llevan siete años sin vivir un play off de ascenso a Segunda, se dan todos los ingredientes para que el sábado se viva un gran desplazamiento a Tarragona. Pero nada de eso ocurrirá. Ya se ha encargado el Nástic de tomar todas las medidas para minimizar la presencia de murcianistas en ese duelo de ida.

A diferencia del Real Murcia, que se frota las manos con el dinero que se puede recaudar en la taquilla de la vuelta, la directiva tarraconense ha dejado de lado el ‘money’ para dar prioridad a los intereses deportivos. Además de anunciar que todos sus abonados entrarán gratis al Nou Estadi, también les permitirán adquirir hasta cuatro entradas al precio de cinco euros. Con estas iniciativas se aseguran prácticamente el lleno de un estadio que cuenta con 15.000 butacas, evitando, a la vez, una presencia masiva de aficionados del Real Murcia.

Y es que los seguidores granas tendrán casi imposible poder estar en ese encuentro de ida. Solo quinientos podrán acceder a las localidades enviadas por el Nástic, localidades que serán sorteadas por el Real Murcia entre todos aquellos que envíen una solicitud para conseguir una de ellas.

A la espera de ver cómo gestiona el Real Murcia lo del sorteo, un Real Murcia que a lo largo de toda la temporada ha beneficiado claramente a los peñistas a la hora de distribuir las entradas para los partidos a domicilio, los aficionados intentan buscar resquicios, pero ya se ha encargado el Nástic de no dejar ni una pequeña puerta abierta que dé algo de esperanza.

Sin venta online

Si algún aficionado del Real Murcia pensaba que se podría acudir a la venta online, se equivocó. El club catalán solo venderá en taquilla entradas al público general. Además, se dejó claro que los visitantes no podrán adquirir localidades fuera de su zona, y en el caso de que encontraran la fórmula, el Nástic ya avisa de que «en caso de adquirir entradas en otras zonas del estadio, no se permitirá el acceso a las mismas y se procederá a una reubicación siempre y cuando haya disponibilidad».

Aún así los aficionados del Real Murcia no dan su brazo a torcer. Ayer mismo, cuando el Nástic anunció que sus abonados podrían adquirir hasta cuatro localidades por cinco euros cada una, los seguidores granas empezaron a moverse por redes sociales con mensajes de ‘compro entradas’ para ver si alguno de los socios nastisqueros está dispuesto a sacarse un dinero extra revendiendo alguna de esos cuatro tickets que pueden adquirir por 5 euros.

A la espera de ver si la reventa sale cara para los aficionados del Real Murcia, lo que parece seguro es que la presencia de murcianistas en el Nou Estadi este sábado será limitadísima. Tendrán que conformarse la mayoría con seguir el partido a través de FEFTV, ya que no se espera que La 7 haga un esfuerzo económico para dar en directo el partido de ida de esta primera eliminatoria de play off de ascenso a Segunda División.

Vía libre en Nueva Condomina

No tendrán el mismo problema los aficionados del Nástic que quieran estar el sábado 7 de junio en el partido de vuelta en Nueva Condomina. Desde ayer ya pueden adquirir sus localidades. Y es que para el Real Murcia, a diferencia del club catalán, lo importante es hacer una buena taquilla que permita recaudar fondos para pagar los últimos gastos de la temporada.

Además de hacer pagar a sus abonados -12 euros adultos y 10 euros niños-, los granas, de momento, no han limitado la venta a los aficionados del Nástic, que a través de internet ya pueden adquirir las localidades que deseen, incluso fuera de la zona establecida en el fondo norte y destinada a los seguidores visitantes.

Los abonados granas pagarán 12 euros para la vuelta

No incluía el carné de abono del Real Murcia para esta temporada los partidos de play off, y como se esperaba, los socios murcianistas tendrán que pagar para poder asistir el sábado 7 de junio al partido de vuelta ante el Nástic de Tarragona. No hubo ninguna medida de gracia por parte de Felipe Moreno. Doce euros -más 2 euros de gastos de gestión si se compran por por internet- tendrán que abonar los abonados del Real Murcia para este primer partido del play off en Nueva Condomina. Diez euros costarán las localidades para abonados de entre 4 y 10 euros.

Las entradas ya se pusieron a la venta de forma online en el día de ayer. Y muchos socios no quisieron esperar a ver qué sucede este sábado en el Nou Estadi. De hecho, la cola virtual fue un habitual durante toda la tarde. Hasta el miércoles 4 de junio se reservarán las butacas a los aficionados con carné. A partir de esa fecha, podrán adquirir su entrada a 12 euros, pero sin tener garantizado su sitio habitual. Además de su localidad como abonado, podrán comprar más entradas al precio general pero con un 10% de descuento, según informaba el Real Murcia.

Entre 15 y 25 euros

Un poco más caras serán las localidades para los no abonados. Las entradas más baratas tendrán un precio de 15 euros, mientras que la más cara se eleva hasta los 25 euros.

Se espera que Nueva Condomina, después de un cierre de liga regular un poco flojo en cuanto asistencia de público al estadio, vuelva a acoger un buen número de espectadores, pero el termómetro se empezará a mover a partir del domingo, cuando ya se conozca el resultado del partido de ida en el Nou Estadi. Si el Real Murcia supera esta primera eliminatoria de play off, se jugaría el ascenso a Segunda en una final en la que se mediría a la Real Sociedad B o al Mérida, disputando de nuevo la vuelta en el estadio murciano.