El CD Mirandés prepara la invasión del Cartagonova

La temporada del Fútbol Club Cartagena ya no da para más. Descendido matemáticamente desde mediados de abril y moralmente desde hace muchos meses, el conjunto albinegro afronta su último partido en casa, pero sin nada que celebrar. Quien sí celebrará este fin de semana un hecho histórico en el Cartagonova es el Club Deportivo Mirandés, que ya ha asegurado una plaza de play off para intentar el ascenso a Primera por primera vez en su historia. No obstante, aún puede ser mayor la fiesta en la ciudad portuaria, ya que podría ascender directamente el cuadro jabato y por ello preparan desde Miranda de Ebro una invasión al Cartagonova.

Llega el CD Mirandés al Cartagonova en una situación complicada. Tras una campaña excepcional, uno de los clubes más modestos de Segunda División se ha colado entre los mejores. Sin embargo, dependiendo de sí mismo para conseguir el ascenso directo, el conjunto entrenado por Alessio Lisci no pasó del empate a cero en casa frente al Almería. Esta circunstancia le ha hecho ceder la segunda posición al Elche y la tercera al Real Oviedo por el golaveraje particular.

Se mantenía el conjunto jabato en segunda posición con 71 puntos, los mismos que el Elche, al que superaba por los duelos directos, y siguiendo la estela del Levante con 73. El obstáculo almeriense, que también lucha por proteger la última plaza del play off, fue demasiado grande para los rojillos. Un punto para cada uno y nadie quedó contento. El Mirandés perdió su lugar y pretende recuperarlo en el Cartagonova, aunque para ello necesitará un milagro tras el ‘pinchazo’.

Los rojillos se vuelcan

El milagro es depender ahora de otros dos equipos, pero la afición que abarrotó Anduva el pasado domingo quiere estar en Cartagena por si se da. Por ello, el club burgalés está haciendo todo lo posible para arropar a sus jugadores en el Cartagonova. En primer lugar, solicitó el Mirandés un gran número de entradas visitantes que se situarán, como de costumbre, en la grada de Fondo Norte bajo. El FC Cartagena ha cedido 600 entradas en un primer paquete, pero puede no ser el único. Los clubes se mantienen en contacto por si es necesario ampliar la cesión de entradas, lo que dependerá del ritmo de venta. Primero se ampliaría hasta las 800 y, más tarde, podría llegar a facilitar el Cartagena hasta 1.000 billetes.

Además, ha preparado el Mirandés un plan de viaje con la colaboración de las peñas que cuenta con el desplazamiento gratuito en autobús. El club de Miranda de Ebro anuncia que fletará todos los autobuses que sean necesarios «para que la marea rojilla ruja como nunca en Cartagena». La entrada se mantiene en el precio establecido de 20 euros. No obstante, las primeras previsiones del club rojillo apuntan a que no se llegarán a vender las 600 primeras entradas debido a la distancia y el horario del choque.

Ante la situación de vacío de la afición cartagenerista a su club a modo de protesta, la afición jabata podría ser mayoría en el Estadio Municipal Cartagonova este próximo domingo. Durante los últimos encuentros en casa, el aforo ha rondado los 2.500 espectadores según las cifras oficiales -muy discutidas entre la afición-, llegando a bajar hasta los 1.700 en el último partido, frente al Tenerife. La del Mirandés no sería la única invasión de aficionados visitantes este año, ya que las aficiones de Málaga y Granada, entre otras, representaron gran parte de la asistencia total.