El Real Murcia pone a la venta las entradas para la vuelta del play off ante el Nástic

Aunque el Real Murcia no afrontará la vuelta de la primera eliminatoria de play off hasta el próximo 7 de junio, el club grana ha decidido empezar a vender entradas para ese encuentro en Nueva Condomina ante el Nástic de Tarragona cuanto antes. A las tres del mediodía de este lunes se iniciaba el proceso de compra online, y muchos abonados de la entidad no han querido esperar para conseguir las localidades de uno de los duelos más esperados de la temporada. De hecho, para acceder a la compra hay que esperar unos minutos de cola virtual.

Como se esperaba, los abonados del Real Murcia tendrán que rascarse el bolsillo. Los partidos de play off no estaban incluidos en el carné adquirido en verano y el club presidido por Felipe Moreno no ha hecho ninguna excepción. Tampoco ha apostado por establecer un precio módico como agradecimiento al gran apoyo de los socios en este curso. Serán 12 euros los que tengan que pagar los abonados del Real Murcia para ese encuentro de vuelta en Nueva Condomina, partido que se jugará el sábado 7 de junio ante el Nástic de Tarragona y que determinará quién pasa a la final del play off. Los abonados de 4 a 10 euros pagarán por su parte 10 euros. La única ventaja que obtendrán los socios es que podrán adquirir localidades extras con un 10% de descuento.

Los abonados tendrán hasta el miércoles 4 de junio para reservar su asiento. Si pasada esa fecha no han comprado su localidad, podrán adquirirla por diez euros pero sin la butaca habitual garantizada.

Entre 15 y 25 euros

Por su parte, las localidades para el público general, que también se pueden adquirir desde ya, tendrán precios que van desde los 15 a los 25 euros. Las entradas más baratas serán las del fondo, entre 15 y 20 costarán en lateral y las de tribuna preferente se elevan hasta los 25 euros.

Solo 500 para el Nou Estadi

Más complicado será conseguir una entrada para el partido de ida de este sábado en el Nou Estadi de Tarragona. El Nástic, que ha decidido que todos sus abonados entren gratis al encuentro, solo ha cedido 500 localidades al Real Murcia. Los que deseen optar a una de esas entradas deberán enviar un mail al club solicitándola. Como se espera que haya un buen número de peticiones, la entidad murcianista ha informado que se hará un sorteo.

"Las entradas tendrán un precio de 15€. Una vez estén disponibles para su recogida, el club lo comunicará por los canales oficiales. La recogida deberá hacerse presencialmente, mostrando el DNI físico y realizando el pago en efectivo", informaron desde Nueva Condomina.

Solo en la grada visitante

El Real Murcia, siguiendo las indicaciones del Nástic de Tarragona, también avisó a sus aficionados de que las únicas entradas válidas para los seguidores granas serán las ubicadas en la grada visitante. Así, aunque los murcianistas intenten adquirir online alguna localidad para el partido, el Nástic ya avisa de que no permitirá el acceso. La afición del Real Murcia solo podrá adquirir entradas correspondientes a la zona visitante habilitada por el Nàstic de Tarragona. "En caso de adquirir entradas en otras zonas del estadio, no se permitirá el acceso a las mismas y se procederá a una reubicación siempre y cuando haya disponibilidad", indican en la nota.