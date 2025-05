El Pulpileño se hace fuerte en La Arboleja ante el Cieza

Con una Arboleja que rondaba los 3.000 aficionados en los prolegómenos del encuentro, el CD Cieza quiso homenajear al marchador local Manuel Bermúdez, que la semana pasada se proclamaba subcampeón de Europa en la República Checa en el Campeonato de Europa por Naciones, lo que le daba la clasificación para los próximos mundiales de atletismo a disputar en Tokio de Septiembre.

El marchador Manuel Bermúdez es homenajeado antes del partido. | J .B.

Desde muy pronto se pudo ver que el encuentro no iba a ser fácil ni para los esparteros ni para el colegiado, que muy pronto hizo saber a los jugadores que no se iba a dejar presionar. Ya en el minuto 24 amonestaba a Feli por dejarse caer en el área, y con un Pulpileño que tenia bien aprendida la lección y que hizo un encuentro muy serio, sabedor que pocas serían sus oportunidades y que las tendría que rentabilizar, los pupilos de Paco Jurado no dejaron jugar al Cieza, contemporizando el encuentro para que los locales no pudieran coger ritmo de competición. Y en el minuto 40 se abrío el marcador tras un fuerte disparo de Ramírez que batía a Simón, llevando la desesperación a la grada espartera y la alegría a los cerca de 50 aficionados Pulpileños.

Tocaba remontada si los discípulos de Despotovic querían superar la eliminatoria, teniendo que marcar dos goles para empatar y tres si querían pasar de ronda, ante un rival que temporizaba muy bien el encuentro, con continuas pérdidas de tiempo y que hacía imposible a los esparteros coger ritmo.

A falta de media hora para el final, Florian llevaba la esperanza a la grada con la consecución del empate, con un Cieza volcado en el área con llegadas que albergaban la esperanza de llevarse el encuentro. Hasta en dos ocasiones la madera repelía sendos disparos, uno de Florian y otro de Garnés, con un acoso total a la meta defendida por Cristian. El Pulpileño pedía la hora y veía como el colegiado anulaba un gol anotado por Garnés a la salida de un córner por falta de Feli sobre el guardameta.

Pasaron los minutos y el Cieza era incapaz de anotar. Los jugadores, extenuados, luchaban todos los balones, pero se llegó al final del encuentro con un Pulpileño exultante tras hacer valer la victoria en su campo, dejando en la cuneta a un Cieza que mereció más, pero al que los nervios y la presión le hicieron un flaco favor en el ansiado objetivo del ascenso de categoría.