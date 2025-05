Lidia Florido: "El Iaido ayuda a la autoestima de mujeres que han vivido situaciones difíciles"

Lidia Florido Fuertes (Alhama de Murcia, 17 de mayo de 1991) es campeona regional de Iaido, un arte marcial japonés que se practica con katana. Psicóloga Clínica de profesión, lleva toda la vida practicando deporte.

¿Desde cuándo estás vinculada al deporte?

Mi primer contacto con el deporte fue en el Estudio de Danza de Mariola Fuertes, en el que estuve desde los cuatro hasta los doce años. Realizábamos baile flamenco y urbano. Y en el colegio, una de mis asignaturas preferidas era Educación Física. En la edad adulta las actividades que más años me han acompañado han sido patinaje, boxeo, ciclismo y kayak, aunque siempre las he practicado de manera autodidacta y con fines recreativos.

¿Cómo llegaste al Iaido, cómo lo conociste teniendo en cuenta que es una modalidad muy poco extendida?

Todo surgió cuando comencé con mi maestro Pepe Valero en defensa personal hace unos años. Él me animó a explorar otras artes marciales que me iban a ayudar a desarrollar y mejorar el trabajo en defensa personal, y ahí es donde descubrí el Iaido. Posteriormente, en una de esas clases conocí a Berta Parra, que fue la primera mujer que consiguió ganar el Campeonato Regional y me inspiró para competir.

Es un arte marcial japonés que te prepara para situaciones inesperadas en momentos cruciales de la vida

¿En qué consiste el Iaido?

El Iaido es un arte marcial japonés que está relacionado con el desenvainado y el envainado de la katana. La principal idea de este arte marcial es ser capaz de reaccionar correctamente ante cualquier situación inesperada. El Iaido es calma en acción, te prepara para situaciones inesperadas en momentos cruciales de la vida y cómo hacerlo de la manera correcta.

¿Qué virtudes hay que trabajar para practicar el Iaido?

Ganas de practicarlo. Es una disciplina apta para todos los públicos, donde no se necesita una cualidad física excepcional, y se trabaja mucho la respiración, la coordinación y el equilibrio, entre ortras.

¿Hay muchas chicas en la Región que lo practiquen?

Aunque en Iaido aún sigue habiendo muchos más hombres, últimamente se están sumado más mujeres, algo que me parece algo muy positivo. He visto cómo esta práctica les ha ayudado a ganar confianza y autoestima en sí mismas, especialmente en casos de mujeres que han vivido situaciones difíciles.

¿Se necesita mucho entrenamiento y dedicación?

El Iaido es un camino muy personal. Cada quien le dedica el tiempo que puede o quiere, ya que en realidad la práctica es contigo mismo. Vas puliendo tu propia técnica poco a poco, aunque si quieres avanzar, notar mejoras y conseguir grados Dan, es importante practicar con constancia.

¿Qué beneficios aporta el Iaido?

Mentales y físicos. En cuanto a los mentales, ayuda a mejorar la concentración, el control emocional y la paciencia, entre otros, y los beneficios físicos son la mejora del equilibrio, la coordinación y la flexibilidad. Hicimos recientemente cursos donde estuvieron mujeres que habían sufrido maltrato y otras situaciones difíciles a las que ayudó mucho el Iaido. También hago Hakido y mi profesor une ambas disciplinas.

¿En qué te ha ayudado el Iaido en tu vida diaria?

A nivel físico y mental me ha ayudado mucho, y también en lo laboral, porque he tenido personas con maltratos a las que he dado pautas.

¿Eres competitiva?

Sí que lo soy, pero conmigo misma. Me gusta poco a poco ir superándome, ya que creo que es algo bueno para tener una mayor seguridad, y me ayuda a afrontar mejor los obstáculos o retos que me puedan surgir en la vida.

Has sido recientemente campeona regional. ¿Era un objetivo?

Fue el primer campeonato al que me presenté porque nunca antes había competido. Lo hice animada por mi maestro y por la confianza que él tenía en mí. También lo consideré una manera de seguir creciendo personalmente.

¿Qué expectativas tienes en el Campeonato de España?

Será mi primera experiencia a nivel nacional. Allí tendremos competiciones individuales según el grado que tiene cada competidor, y también hay una por equipos, con cinco integrantes en cada uno. Se valora la ejecución técnica e iremos pasando por un sistema de liguillas con eliminatorias hasta una semifinal y la final.

¿Psicóloga por vocación o por tradición familiar?

Por vocación. Desde pequeña me ha gustado mucho escuchar a los demás y siempre que me contaban sus problemas, empatizaba muy rápidamente e intentaba ayudarles a buscar una solución a lo que les inquietaba. Cuando descubrí que existía la psicología fue algo que me alegró mucho, pues ya sabía qué podría ser de mayor. Actualmente tengo mi propio gabinete psicológico en Murcia, que lleva mi nombre. Realizo sesiones online y presenciales. Con mis pacientes me implico mucho, ayudarles es algo que me llena enormemente, nunca los olvido y siempre los recuerdo con muchísimo cariño.

¿En qué rama de la psicología estás especializada?

En Psicóloga Clínica. Trabajo con adultos y estoy especializada en MDR para el tratamiento de traumas, que consiste en una desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares, que es myy interesante se utiliza mucho para casos de trauma y de violaciones, o traumas más enquistados en los que pasa la información de la parte emocional a la lógica. Cuando vives una situación violenta en tu vida, al día siguiente procesas la información y eso se da porque durante el sueño el cerebro pasa esa información de la parte emocional a la lógica.

¿Cómo se han incrementado los problemas emocionales y psicológicos a raíz de la pandemia que superamos?

Desde el COVID todas las patologías han aumentado en gran medida. Los trastornos de ansiedad se han incrementado por el miedo a contaminarse y ha habido un aumento exacerbado de rituales de limpieza. También los casos de ansiedad han aumentado por los problemas y pérdidas que sufrieron en muchos negocios. La depresión también es elevada, sobre todo por la muerte de seres queridos o allegados. Actualmente hay un aumento en consumo de drogas, que se mantiene desde el COVID. Como podrás comprobar, la pandemia ha afectado a muchas áreas del ser humano.

¿Consideras que se ha normalizado la figura del psicólogo y aún queda mucho para ello?

Cada vez más personas buscan apoyo psicológico y es algo muy positivo. Así como cuidamos el cuerpo, también es importante cuidar la mente. Todos pasamos por momentos difíciles, y un psicólogo puede ayudarte a entender y manejar lo que sientes. En países como Argentina, el psicólogo es algo que está muy normalizado, y en España, cada vez más personas acuden a terapia y se mantienen en ella por los múltiples beneficios que genera en sus vidas.

¿Es importante en la disciplina deportiva que practicas la psicología?

A mí me ha ayudado mucho, tanto a nivel físico como mental e incluso laboral. He tenido muchos casos con personas que han sufrido bullying, maltrato o abuso, y he podido compartir algunas pautas que les han servido para empezar a salir de esas situaciones.