Fran Fernández ya conoce el camino a Segunda División

Será la primera vez que el Real Murcia disputa un play off de asenso desde que se creó la Primera RFEF. Es más, los granas no luchan por dar el salto a Segunda desde 2018. Más cerca ha estado en Nástic. De hecho, los catalanes lo han rozado tanto en 2022 como en 2024. En la 21-22, con los play off jugándose a un partido, eliminaron en primera ronda al Racing Ferrol (0-1), pero en la final cayeron derrotados por el Villarreal B (2-0).La historia se repitió en pasado curso. Después de eliminar al Ceuta a doble partido -empataron a dos en el Alfonso Murube y ganaron 2-1 en Tarragona-, se la jugaron con el Málaga. Otra vez se quedaron en la orilla. Cayeron en la Rosaleda por 2-1, y no fueron capaces de remontar la eliminatoria, empatando a dos ante su afición.