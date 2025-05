El UCAM Murcia se apaga en Sabadell

El UCAM Murcia se estrella ante el Sabadell (2-1). El conjunto universitario se vio sobrepasado en el primer asalto de la final de los play off. Los de Germán Crespo no estuvieron lúcidos, y por momentos estuvieron perdidos sobre el césped. El Sabadell hizo una buena primera mitad, sometiendo a los visitantes, y marchándose al descanso con 2-0 a su favor. En el segundo tiempo, el UCAM Murcia despertó con el gol de Del Campo, pero no pudo lograr el empate. Todo se decidirá el próximo domingo a las 19.00 horas, en el BeSoccer La Condomina, donde los murcianos deberán conseguir una victoria por la mínima.

La hora de la verdad había llegado. La final de los play off de ascenso a Primera Federación empezaba para el Sabadell y el UCAM Murcia en la Nova Creu Alta. Los de Germán Crespo saltaron al césped bajo la mirada de miles de aficionados del conjunto arlequinado que llenaron casi por completo las gradas del feudo catalán.

La eliminatoria no empezó bien para el cuadro de Germán Crespo. Durante los primeros minutos el encuentro estuvo muy travado por interrupciones arbitrales. Pero en el minuto 8, el Sabadell abrió el marcador. El conjunto local colgó un saque de banda directo al segundo palo, donde Rubén Martínez estaba solo. El extremo golpeó a bote pronto, haciendo que el esférico golpease primero en el césped y después se colase por la escuadra del arco de Ackermann.

El UCAM Murcia quiso reponerse después del jarro de agua fría que supuso ese primer gol de Rubén Martínez. La cosa no estaba siendo fácil para los universitarios que se encontraban perdidos sobre el césped. Se estaba viendo al mismo equipo con pocas ideas en el ataque que se vio en la ida ante el Fabril. El Sabadell estaba sabiendo ejercer la presión y no dejando que el rival pudiese mover la pelota con efectividad.

El problema para la entidad de la Universidad Católica se agravaba cuando Miguelete firmó un golazo. El segundo tanto del encuentro llegó por parte del máximo artillero del Sabadell, quien desde la frontal sacó un latigazo con pierna derecha, directo al segundo palo. Ackermann se estiró para intentar despejar el esférico, pero era inevitable que ese balón acabase en el fondo de las mallas.

El UCAM Murcia estaba hundido, no sabía cómo encontrar huecos para poder generar peligro y recortar las distancias. Germán Crespo estaba deseando que llegase el tiempo de descanso para poder hablar con los suyos y dar nuevas instrucciones para afrontar el segundo tiempo con otra cara.

El tiempo de descanso llegó, y los universitarios, aliviados, se marcharon a los vestuarios para poder recuperar fuerzas y encarar la segunda mitad de otra manera. Germán sabía que si querían volver a meterse en el partido tenían que ser más agresivos. Necesitaban encontrar un gol rápido para tener toda una segunda mitad para el empate.

El arranque del segundo tiempo fue totalmente distinto a lo visto en la primera mitad. El UCAM Murcia salió fresco y con más claridad para generar acciones de peligro. Luque tuvo una buena ocasión, logrando internarse en el área y poniendo un balón raso al punto de penalti. La pena fue que ni Del Campo ni Ale Marín lograron llegar para conectar el remate.

La alegría se desató en el banquillo universitario cuando Del Campo recortó distancias. El UCAM Murcia buscó hacer peligro a balón parado, pero el centro fue despejado por la defensa arlequinada. El rechace cayó en la frontal, donde Del Campo conectó un remate de volea directo al primer palo. Los universitarios se ponían a un solo gol de empatar la eliminatoria.

La historia que se vio en la vuelta ante el Fabril se volvió a repetir en Sabadell. José Ruíz vio la cartulina roja, por doble amarilla, y tal y como hizo Yeremy en el encuentro anterior, dejó a su equipo con uno menos para afrontar el tramo final del partido. Si el UCAM Murcia con todos los futbolistas no estaba consiguiendo encontrar espacios, con uno menos iba a ser aún más complicado.

Los minutos finales pasaron, el marcador no se mantuvo y el encuentro acabó con la victoria del Sabadell en su estadio. El UCAM Murcia tendrá que hacer mejor las cosas en el BeSoccer La Condomina si quiere ser nuevo equipo de Primera Federación. El próximo domingo a las 19:00 horas se decidirá en Murcia quién ascenderá a la categoría de bronce. El cuadro universitario no podrá contar con José Ruíz, y los arlequinados tampoco lo podrán hacer con Ustrell; ambos jugadores se marcharon expulsados.