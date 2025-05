El Real Murcia salva el segundo puesto entre pitos

Que ni diez mil espectadores acudieran este sábado a la Nueva Condomina para apoyar al Real Murcia en el partido previo al inicio del deseado play off de ascenso a Segunda División dice mucho de lo quemada que ha llegado la afición grana a este final de temporada. Que en el minuto 83 tuviera que aparecer Gazzaniga para hacer una parada salvadora ante Leiva y evitar un 1-2 que hubiera acabado con bronca monumental también dice mucho del final decepcionante de liga que se ha marcado el Real Murcia.

Un Real Murcia que cuando el portero argentino apareció para evitar el gol de Leiva tuvo que escuchar los pitos de los pocos aficionados que habían hecho tripas corazón para acudir al campo en la última jornada. Y eso que en la última jornada había cosas en juego, porque en la última jornada el Real Murcia se jugaba el segundo puesto. Pero nadie esperaba el divorcio con la afición del entrenador y de la plantilla que ha devuelto al Real Murcia al play off de ascenso. Un play off de ascenso que finalmente jugará como segundo, porque ayer, de nuevo, los astros se alinearon para rescatar a un conjunto grana perdido en el terreno de juego, previsible y demasiado fallón.

No fue hasta el minuto 90 cuando se aseguró esa segunda plaza, una segunda plaza que durante muchos minutos estuvo en manos del Ibiza. Pero donde no hay juego, donde no hay recursos, donde no hay golpes de timón del entrenador, hay suerte. Porque cuando los aficionados ya no creían que el 1-1 se moviese del marcador, cuando muchos deseaban que pasase rápido el tiempo de descuento para regresar a sus casas, el colegiado no dudó en señalar penalti por mano de Paris Adot.

Era el minuto 90, pero a Flakus no le temblaron las piernas. El único jugador capaz de agitar el ataque murcianista en esta segunda vuelta cogió el balón y lo puso donde no podía llegar Lucho, otorgando al Real Murcia una victoria in extremis, pero una victoria que permite afrontar el play off con las ventajas que da ser segundo, ventajas que el Real Murcia tendrá que saber aprovechar desde el próximo fin de semana en el Nou Estadi. Y es que el Real Murcia, como se preveía, se la jugará en esa primera eliminatoria ante el Nástic de Tarragona.

Toca recuperar la ilusión

Cerrada ya una liga regular que se fue torciendo poco a poco, hasta que llegó el trago amargo de ver al Ceuta conquistar el ascenso directo, el Real Murcia llega al play off obligado a conseguir ese deseado salto a Segunda División, pero antes de comenzar su eliminatoria ante el Nástic tendrán una misión más difícil desde Nueva Condomina. Deberán aprovechar estos días previos a la visita al Nou Estadi para recuperar la ilusión de una afición que pocas veces ha llegado a una fase de ascenso con tan pocas ganas. Tan pocas ganas como que este sábado apenas fueron diez mil al estadio, pero a la que no se le puede reprochar nada viendo las semanas de ‘no fútbol’ que lleva ofreciendo el equipo de Fran Fernández.

Porque ni con solvencia pudieron sellar el segundo puesto los granas. Dependiendo de sí mismos, no fue hasta el minuto 90 cuando resolvieron un partido que se atragantó y mucho, y que volvió a dejar patente la falta de creatividad de los murcianistas. Ni el adelantarse en el marcador sirvió para dar tranquilidad.

Porque el gol de Saveljich, de nuevo al rescate de un equipo que este sábado jugaba con dos delanteros -Flakus y Cadorini- y con Loren Burón y Pedro Benito por las bandas, fue igualado justo antes del descanso por Merchán. Y, porque con toda la segunda parte por delante, el Real Murcia dejó mucho que desear. Fallando las pocas claras que tuvo y no siendo un equipo amenazador en el juego, estando muchos minutos en manos de un Algeciras que demostró por qué encadenaba hasta diez jornadas sin perder.

Onces de quita y pon

No ayudaron los cambios de Fran Fernández, un Fran Fernández que a los cuarenta y cinco minutos ya había tirado por tierra su propia apuesta inicial. Del vestuario no regresó Cadorini, ayer sorpresa en la alineación, y tampoco Isi Gómez. Alcaina y Moha eran los elegidos para reactivar al Real Murcia, un Real Murcia al que luego se sumaron Toral y Carlos Rojas, como si amontonando jugadores en las inmediaciones del área contraria aportara claridad. Mientras tanto, el Algeciras iba creciendo en el terreno de juego, llegando mucho más vivo al final y provocando el enfado de una afición grana que durante muchos minutos del partido no dudaban en pitar a los suyos, sabedores de que el Ibiza goleaba al Ceuta y de que el segundo puesto se escapaba.

Otra vez Gazzaniga

Será Flakus el protagonista de hoy de todas las portadas. Se llevará el delantero esloveno todos los titulares. Su gol de penalti en el 90 rescató al Real Murcia. Pero de nada hubiese servido ese tanto si no fuera por la parada salvadora de Gazzaniga en el 83. Una vez más el portero grana se convirtió en el ángel de la guarda de su equipo. Una vez más tuvo que sostener a los suyos. De no ser por él posiblemente hoy el Real Murcia no iría al play off segundo clasificado.

Consiguió frenar a Leiva y evitar el 1-2 del Algeciras. Lo que no consiguió fue que los aficionados dejaran de pitar. Nadie creía que no fuera pasar el Real Murcia del 1-1 en su estadio. Nadie creía que se iba a cerrar la temporada con un tercer empate consecutivo. Pero todos los caminos parecían llegar al mismo final. Finales de esos decepcionantes a los que ya están más que acostumbrados en ese estadio.

Un golpe de suerte

Por una vez el Real Murcia supo cambiar el guion de los acontecimientos. Por una vez tuvo un golpe de suerte, un golpe de suerte que empezó cuando el colegiado no dudó en señalar mano de Paris Adot dentro del área y que se confirmó con el penalti anotado por Flakus. A esa suerte, que tantas otras veces ha aparecido esta temporada, tendrán que agarrarse los aficionados con vistas al play off. Después de tantos años de fatalidades, a lo mejor, cuando menos confianza da el equipo, el destino tiene preparado algo bonito al murcianismo.