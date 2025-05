El Rally Baja Lorca, los días 30 y 31 de mayo con 70 equipos

Lorca se prepara para acoger los días 30 y 31 de mayo el rally Baja Lorca–Ciudad del Sol, una de las pruebas destacadas del calendario nacional. El evento, organizado por el AC Lorca, reunirá a cerca de 70 equipos, entre los que destaca la presencia de tres vehículos T1 Plus, la categoría reina del todoterreno a nivel mundial y que compite en el Rally Dakar. A ellos se suman once equipos de regularidad, varios Bowler llegados desde Gran Bretaña, así como equipos de la iniciativa inclusiva ParaBaja Step by Step. El viernes 30 de mayo por la mañana se realizarán las verificaciones técnicas en IFELOR, y por la tarde se disputará la etapa prólogo. La salida oficial, en la Avenida Juan Carlos I, será a partir de las 21:00 horas. El sábado comenzará con el sector selectivo 1 (SS1) de 178 kilómetros. Tras una parada técnica en las asistencias ubicadas en Lorca, los equipos afrontarán el mismo recorrido pero en sentido inverso. La prueba concluirá de nuevo en la Avenida Juan Carlos I, donde se celebrará la ceremonia de entrega de trofeos, poniendo el broche final a una edición que promete emociones fuertes.