El Odilo Cartagena, a por su primer ‘match ball’ ante el Betis

El Odilo Cartagena se encuentra a tan solo un paso de certificar su billete para la Final Four de ascenso a la ACB. Tiene dos oportunidades de poder pelear por el salto de categoría a la máxima competición, y la primera será hoy en casa ante su público en el Palacio de los Deportes de la ciudad portuaria (12.30 horas, FEB.TV/LaLiga +). El mismo escenario en el que derrotó al Real Betis Baloncesto el pasado viernes, y que le coloca en la eliminatoria con un 2-1 después de su última victoria.

Un triunfo que se añade al conseguido en Sevilla hace una semana y que confirma la igualdad de una eliminatoria que ya cuenta con dos prórrogas en tres partidos. Los de Jordi Juste, entrenador albinegro, tratarán de conquistar su sueño con un final redondo, logrando el pase la Final Four -en la que deberán superar las semifinales y la final para lograr el ascenso a la Liga Endesa- ante sus aficionados en una temporada ya histórica en su estreno en la Primera Federación.

Sin embargo, si esto no ocurriera, volvería a contar con una nueva oportunidad este jueves en el Municipal San Pablo, en el que sería el definitivo y quinto partido de este play off por el ascenso. El Movistar Estudiantes y el Flexicar Fuenlabrada son los dos equipos que ya sellaron su pase a la Final Four tras eliminar por la vía rápida al Inveready Gipuzkoa Basket y al Grupo Ureta Tizona Burgos, respectivamente. Los otros dos saldrán de las eliminatorias entre el Odilo Cartagena y el Betis y la correspondiente a la del Palencia, que lidera por 2-1, ante el Monbus Obradoiro.