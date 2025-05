"Somos un equipo de currantes y estoy orgulloso"

«Estamos supercontentos, hemos acabado segundos, 10 puntos por encima del play off. Somos el equipo menos goleado de la categoría, el que más victorias tiene, llevamos sin perder en casa más de dos meses y somos el mejor equipo fuera de casa. Somos un equipo de currantes, y estoy muy orgulloso de mis futbolistas», comentó Fran Fernández después del triunfo ante el Algeciras.

«Estamos fortísimos. Ahora mismo somos un equipazo, porque mentalmente no es fácil levantar lo que estos chavales han levantado. No era fácil jugar la semana pasada, encima contra un rival que puso las cosas difíciles. A partir de ahora toca analizar lo que se pueda mejorar, porque hay que mejorar hasta el último día», mencionó el técnico grana.

«Ahora estamos incidiendo en lo mental, porque creo que es lo más importante. Veo al equipo fuerte en ese aspecto; hoy ha vuelto a demostrar eso, siendo capaces de darle la vuelta a una situación complicada. Me ha gustado la estabilidad mental que hemos tenido. Hoy solo saco cosas positivas», añadió.

«A Cadorini lo he estado viendo muy bien últimamente, con mejor forma y algo más de ritmo. En los últimos partidos me hubiera gustado darle más minutos, pero por otras circunstancias no se pudo. Ha hecho un esfuerzo muy bueno y ha tenido un par de ocasiones buenas. Toral lleva dos semanas muy bien, más centrado. Yo no le regalo nada a nadie y si han jugado hoy es porque se lo merecen», dijo Fran Fernández sobre la titularidad de Cadorini y la entrada de Toral después de varios partidos ausente.

«Habíamos visto el partido del Gimnàstic de la semana pasada, pero esta semana no hemos visto nada. Es una plantilla muy buena, pero como ya dije, a nosotros nos da igual quién venga; los más importantes somos nosotros, somos nuestros mayores enemigos y yo confío en mi equipo muchísimo», comentó.

«Soy un entrenador que siempre va partido a partido, y ahora en el play off igual. No podemos pensar en el favoritismo ni nada por el estilo. Vamos a jugar contra un rival difícil, pero nosotros también lo seremos para ellos. Será un partidazo, yo creo que será una eliminatoria muy igualada y que se decidirá por detalles», concluyó Fran Fernández.