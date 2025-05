El Real Murcia salva el segundo puesto y se cita con el Nástic en el play off (2-1)

Dependía el Real Murcia de sí mismo para agarrar el segundo puesto. Solo tenía que ganar el Real Murcia al Algeciras en la última jornada en Nueva Condomina para conquistar esa posición de privilegio. Pero en el Real Murcia lo que parece sencillo es lo más complicado. Se volvió a comprobar este mismo sábado. Después de dos empates consecutivas, se habían empeñado los granas en dejar todos los deberes para el final. Y durante muchos minutos todo parecía indicar que el final no iba a ser el esperado, aunque sí el imaginado por muchos. Y es que los aficionados granas no confiaban demasiado en un equipo que va de capa caída en las últimas jornadas. No ayudaba el gol de Merchán que había servido para empatar el tanto inicial de Saveljich. Sin embargo, por una vez, el destino quiso aliarse con el Real Murcia. Por una vez, el final de la liga regular fue feliz. Hubo que esperar al minuto 90 para que los seguidores granas sonrieran. Los mismos aficionados que llevaban todo el partido sufriendo al ver que el Ibiza goleaba al Ceuta, superando a los murcianos en la clasificación, se vinieron arriba cuando el colegiado señalaba penalti a favor de los locales. No lo falló Flakus, asegurando la victoria y el segundo puesto en el minuto 90.

Con el Real Murcia cerrando la liga regular en la segunda posición, tocaba mirar al Grupo I. No hubo ninguna novedad en cuanto al quinto puesto. Se sabía que si el Real Murcia era segundo casi con seguridad su rival sería en Nástic de Tarragona, y así fue. Comenzarán los granas el play off de ascenso en Tarragona, jugando la vuelta en Nueva Condomina.

Cargó Fran Fernández el área de jugadores de ataque -Cadorini acompañaba a Flakus en la delantera- y no hubo que esperar mucho para ver las primeras ocasiones granas. Ayudaba también la intensidad y la presión que ponían los murcianistas, acorralando al Algeciras en los primeros minutos. La tuvo Pedro Benito tras un error grosero de la defensa visitante; no pudo cazar Cadorini un buen centro de Kadete y Lucho hizo una buena intervención a un disparo desde la frontal de Yriarte. En apenas seis minutos, el Real Murcia había generado hasta tres ocasiones claras, algo poco habitual en el conjunto de Fran Fernández.

Pero esa superioridad duró poco tiempo. Al cuarto de hora ya estaba todo más que igualado, con el Algeciras acomodándose en el terreno de juego y el Real Murcia agarrándose a los centros laterales. Esos momentos de igualdad, que casualmente coincidían con los primeros goles del Ibiza al Ceuta, provocaron los primeros nervios en la grada. Tenían que ganar los granas para no poner en peligro el segundo puesto, y el 0-0 solo hacía que el runrún se fuese haciendo cada vez más grande.

Saveljich, otra vez al rescate

Si los nervios no llegaron a más fue gracias a Saveljich. El central grana apareció en el área cuando nadie lo esperaba para rematar a gol un centro de David Vicente. Marcaba el reloj el minuto 29 y, justo antes de la pausa de hidratación, el Real Murcia lograba un tanto clave, que daba tranquilidad y que le devolvía a la segunda posición con vistas al play off.

Incluso disfrutó de una contra que Flakus no supo definir ante Lucho (33) y otra acción de Yriarte, este sábado bastente protagonista en las inmediaciones del área.

Pero ni esa acumulación de ocasiones daba tranquilidad ante un Algeciras que se sentía cómodo en el terreno de juego y al que no le quemaba el balón. No había venido de paseo el conjunto gaditano, y lo confirmó en el minuto 41. Tras una gran jugada de Marino, al que nadie frenó en la frontal, el balón llegaba a un Merchán que, sorprendiendo por la derecha, silenciaba Nueva Condomina al poner el 1-1 en el marcador.

A vueltas con el once al descanso

Tenía que ganar el Real Murcia y Fran Fernández aprovechó el descanso para hacer movimientos. Sorprendió que Cadorini, la apuesta del técnico para ese partido, apenas aguantase 45 minutos. No volvió del vestuario. Tampoco lo hizo Isi Gómez. Para la segunda parte, el entrenador murcianista apostaba por Moha y Alcaina, confirmando el lío que tiene en la cabeza con la alineación, haciendo cambios jornada tras jornada, modificando sus propios cambios a las primeras de cambio.

Viendo que nada más regresar al campo Pedro Benito ya había fallado una clarísima, enviando fuera un buen pase de Flakus, todo parecía indicar que el Real Murcia daría el golpe sobre la mesa que necesitaba. Pero ocurrió todo lo contrario. Conforme pasaban los minutos, el Real Murcia se volvía más previsible. Aunque llegaba a arreones, apenas hacía daño a la defensa del Algeciras. Las apuestas por Toral y Carlos Rojas tampoco mejoraron a un Murcia que llegó a los últimos minutos sufriendo por salvar el empate. Salvó Gazzaniga en el 83, una acción que enfadaba a una afición que empezaba a pitar a un equipo que no era capaz ni de ganar dependiendo de sí mismo para agarrar el segundo puesto.

Sin ya casi tiempo, Fran Fernández se jugaba el todo por el todo. Sacaba del campo a Saveljich y daba entrada a Palmberg, intentando ganar la creatividad que no conseguía y que convertía al Real Murcia en un equipo muy previsible.

El penalti, como agua de mayo

No encontraban los granas la fórmula para cambiar el guion del partido, pero cuando menos los esperaban llegó un penalti a favor. Fue en el 88 cuando el colegiado señalaba la pena máxima por una mano más que dudosa de Paris Adot. Después de boicotearse a sí mismos, el Real Murcia lo volvía a tener todo a favor. Cogía el balón Flakus y no fallaría el minuto esloveno. Justo con el reloj marcando el minuto 90, el penalti permitía al Real Murcia ponerse por delante en el marcador y conquistar la segunda plaza tan deseada.

Ahora, el Nástic

Con la victoria ya asegurada, solo quedaba mirar al Grupo I para saber a qué rival se enfrentarán los granas en la primera eliminatoria de play off. No hubo sorpresas. Como se esperaba, el Nástic acabó quinto y se cruzará con el Real Murcia en la primera ronda del play off. La ida será en Tarragona y la vuelta en Nueva Condomina.